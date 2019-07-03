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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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birincisini konuk etti

Ahmet Ağaoğlu LGS Türkiye birincisini konuk etti

Başkanı , () sınavında birincisi olan 'yi konuk etti.

Başkanı , () sınavında birincisi olan 'yi konuk etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, LGS'de 500 tam puan alarak başarı gösteren Çifci'yi tebrik eden Ağaoğlu, "Ayşe kızımız her alanda birinciliği hedefleyen 'umuzdan LGS Türkiye birinciliğini kazanarak bize büyük bir gurur yaşattı. İnşallah eğitim hayatında hep zirveyi hedefleyerek başarılı olur. Ailesini ve kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Ayşe Zeynep Çifci ve beraberindeki ailesi ile fotoğraf çektiren Ağaoğlu, başarılı öğrenciye isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

  1. 03.07.2019
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