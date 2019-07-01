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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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heyecanlı

Hüseyin Bulut heyecanlı

Gençlik hamlesini sürdüren 'un gündemine giren son isim olmuştu. 20 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili ekip için "Evet" demişti.

Gençlik hamlesini sürdüren 'un gündemine giren son isim olmuştu. 20 yaşındaki oyuncu, ekibine "Evet" demişti. Şimdi heyecanla bordo-mavililer ile 'un anlaşmasını bekliyor. Hüseyin Bulut, 'dan Abdülkadir Ömür ile yakın arkadaş olduğu için takıma ve şehre bir hayli kolay alışacağını söylüyor.

  1. 1.7.2019
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