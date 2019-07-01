Hüseyin Bulut heyecanlı

Gençlik hamlesini sürdüren Trabzonspor'un gündemine giren son isim Hüseyin Bulut olmuştu. 20 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibine "Evet" demişti. Şimdi heyecanla bordo-mavililer ile Borussia Dortmund'un anlaşmasını bekliyor. Hüseyin Bulut, Milli Takım'dan Abdülkadir Ömür ile yakın arkadaş olduğu için takıma ve şehre bir hayli kolay alışacağını söylüyor.