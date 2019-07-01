Hüseyin Bulut heyecanlı
Gençlik hamlesini sürdüren Trabzonspor'un gündemine giren son isim Hüseyin Bulut olmuştu. 20 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili ekip için "Evet" demişti.
Gençlik hamlesini sürdüren Trabzonspor'un gündemine giren son isim Hüseyin Bulut olmuştu. 20 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibine "Evet" demişti. Şimdi heyecanla bordo-mavililer ile Borussia Dortmund'un anlaşmasını bekliyor. Hüseyin Bulut, Milli Takım'dan Abdülkadir Ömür ile yakın arkadaş olduğu için takıma ve şehre bir hayli kolay alışacağını söylüyor.
- 1.7.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Hüseyin Bulut heyecanlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.