Marcus Berg yüksekten uçtu

Karadeniz ekibinin forvet listesinde ilk sırada yer alan Marcus Berg ile temas gerçekleşti. Bordo-mavili yönetim, daha önce belirlediği gibi İsveçli futbolcuya 1.2 milyon euro'luk önerisini sundu. Ancak Al-Ain ile kontratı sona eren ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu astronomik bir rakam istedi. Berg, Trabzonsporlu idarecilere 1.7 milyon euro istediğini ve imza parası talep ettiğini söyledi. Hugo Rodallega'da benzer rakamlara çıkmayan Karadeniz temsilcisinin Berg için de bu parayı ödemesi beklenmiyor. Bu şartlarda transfer ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Ancak rakamı düşürmesi için pazarlıklar sürecek.