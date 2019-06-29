Marcus Berg yüksekten uçtu
Karadeniz ekibinin forvet listesinde ilk sırada yer alan Marcus Berg ile temas gerçekleşti. Bordo-mavili yönetim, daha önce belirlediği gibi İsveçli futbolcuya 1.2 milyon euro’luk önerisini sundu.
Karadeniz ekibinin forvet listesinde ilk sırada yer alan Marcus Berg ile temas gerçekleşti. Bordo-mavili yönetim, daha önce belirlediği gibi İsveçli futbolcuya 1.2 milyon euro'luk önerisini sundu. Ancak Al-Ain ile kontratı sona eren ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu astronomik bir rakam istedi. Berg, Trabzonsporlu idarecilere 1.7 milyon euro istediğini ve imza parası talep ettiğini söyledi. Hugo Rodallega'da benzer rakamlara çıkmayan Karadeniz temsilcisinin Berg için de bu parayı ödemesi beklenmiyor. Bu şartlarda transfer ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Ancak rakamı düşürmesi için pazarlıklar sürecek.
- 29.6.2019
-
Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
-
Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
-
Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Marcus Berg yüksekten uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.