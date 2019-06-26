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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Fırtına’da

Taha Tunç Fırtına’da
Trabzonspor, Pendikspor'un genç yeteneği ile anlaştı. Tuzlaspor atlyapısından yetişen ve U18 Milli Takımına kadar yükselen 18 yaşındaki sağ ayaklı Taha, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero da oynuyor.
  1. 26.6.2019
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