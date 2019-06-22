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22 Haziran 2019, Cumartesi
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’ye ret

Schalke’ye ret
Alman Kulübü bir süredir 'un sol beki Filip Novak ile ilgileniyordu. Schalke, Trabzonspor ile 1 yıl daha kontratı olan 28 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro'luk bir öneri sundu. Ahmet Ağaoğlu satılık oyuncuları olmadığını tekrarladı ve Alman ekibinin bu önerisini geri çevirdi.
  1. 22.6.2019
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