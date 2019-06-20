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20 Haziran 2019, Perşembe
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ve Salih’ten imza

Atakan ve Salih’ten imza

gençlik hamlesini sürdürüyor. ’nun iki genç oyuncusuyla 3’er yıllık resmi kontratlar imzalandı.

Bordo-mavililer, 'nun genç oyuncuları Gündüz ve Salih Kavrazlı'yı renklerine bağladı. İki oyuncu 3'er yıllık imza attı. Atakan stoper, Salih ise forvet pozisyonunda oynuyor. 18 yaşındaki Atakan "'da olduğum için gurur duyuyorum" dedi. Salih ise "Trabzonspor'a transfer olarak büyük iş başardım. Umarım bana güvenenleri mahcup etmem" ifadelerini kullandı. İki futbolcu da ilk sezon 120 bin TL, diğer iki yıl ise 110 bin TL alacaklar. Ayrıca en az 15 dakika forma giymeleri halinde 5 bin TL maç başı ücret ödenecek.

  1. 20.6.2019
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