Oylar Abdülkadir'e
Bordo-mavili ekibin genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Tuttosport'un her yıl seçtiği en iyi genç oyuncu yarışmasında aday gösterilen tek Türk futbolcu oldu. Tuttosport, yılın en iyi genç oyuncusunu seçtiği ‘Altın Çocuk’ yarışmasını başlattı. Trabzonsporlu Abdülkadir önde gidiyor.
'Altın Çocuk' ödülüne layık görülen 19 yaşındaki futbolcunun güçlü rakipleri var. Özellikle bonservisi için 100 milyon euro'luk rakamlar konuşulan Ajax'ın stoperi Matthijs De Ligt, Abdülkadir Ömür'ü en büyük rakibi durumunda. Milan'ın kalecisi Donnarumma, Benfica'lı Gedson, Arsenal'li Guindouzi, Leverkusen'den Kai Havertz de iddialı.
NASIL OY KULLANILIR?
Tuttosport'un sitesindeki ankete ulaştıktan sonra temsilcimiz Abdülkadir Ömür 66. sırada yer alıyor. Genç oyuncumuzun altındaki kutucuğu işaretledikten sonra en altta 'Vote adesso'yu tıklayınca Abdülkadir'e oy vermiş oluyoruz.
- 17.6.2019
-
Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
-
Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
-
İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Oylar Abdülkadir'e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.