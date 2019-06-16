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16 Haziran 2019, Pazar
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’un evladı Güneş’

‘Trabzonspor’un evladı Güneş’
Divan Kurulu Başkanı , Milli Takımın başarılarına çok sevindiklerini söyledi. Ali Sürmen "'umuzun yetiştirdiği, çok değerli evladımız 'in Milli Takım'a seçilmesi bizim için büyük bir övünç kaynağı olmuştur" dedi. Sürmen, Milli Takım'ın Güneş başa geçtikten sonra aldığı sonuçlarla çok mutlu olduklarını ve sevindiklerini kaydetti.
  1. 16.6.2019
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