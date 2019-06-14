Wolfsburg’tan 21’lik ‘Sağlam’ transfer!
Trabzonspor, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'dan Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı. Kadrosunu genç ve gelecek vadeden isimlerle takviye etmeye çalışan bordo-mavililer, bonservisi elinde olan 21 yaşındaki sağ bekle prensip anlaşmasına vardı.
Trabzonspor, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'dan Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı. Kadrosunu genç ve gelecek vadeden isimlerle takviye etmeye çalışan bordo-mavililer, bonservisi elinde olan 21 yaşındaki sağ bekle prensip anlaşmasına vardı. Wolfsburg'un alt yapısından yetişen ve iki sezon önce profesyonel yapılan 1.75 boyundaki oyuncu önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak.
- 14.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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