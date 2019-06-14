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14 Haziran 2019, Cuma
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’tan 21’lik ‘Sağlam’ transfer!

Wolfsburg’tan 21’lik ‘Sağlam’ transfer!

, Bundesliga ekiplerinden 'dan ile anlaşmaya vardı. Kadrosunu genç ve gelecek vadeden isimlerle takviye etmeye çalışan bordo-mavililer, bonservisi elinde olan 21 yaşındaki sağ bekle prensip anlaşmasına vardı.

, Bundesliga ekiplerinden 'dan ile anlaşmaya vardı. Kadrosunu genç ve gelecek vadeden isimlerle takviye etmeye çalışan bordo-mavililer, bonservisi elinde olan 21 yaşındaki sağ bekle prensip anlaşmasına vardı. Wolfsburg'un alt yapısından yetişen ve iki sezon önce profesyonel yapılan 1.75 boyundaki oyuncu önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak.

  1. 14.6.2019
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