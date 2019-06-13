Trabzonspor'da Adebayor heyecanı

Karadeniz Fırtınası, forvet hattını takviye etmek için çalışmalarını sürdürürken bomba bir isim gündeme gelmişti. Bir yandan scout ekibinin önerdiği oyuncular için görüşmeler sürerken diğer taraftan Başakşehir ile yollarını ayıran Emmanuel Adebayor, Trabzonspor'a teklif edildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da kulüp kasasını zorlamaması halinde bu transfere onay vermesi sonrası 35 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçildi. Adebayor'a 1 milyon euro verebileceğini belirten yönetim şimdi yıldız isimden cevap bekliyor. Adebayor ismi bordomavili taraftarlar arasında coşkuyla karşılandı.



Trabzonsporlu taraftarlar, Togolu yıldızın sosyal medya hesaplarına mesaj yağdırıyor. "Come to Trabzonspor" mesajları attıkları 35 yaşındaki futbolcunun bordomavili kulübe imza atmasını istiyorlar. Kariyerinde R.Madrid, Manchester City, Arsenal gibi dev ekiplerde forma giyen Adebayor'un olası transferi kulüp gelirlerini de katlayacak. Karadeniz ekibinin taraftarları şimdiden sırtında Adebayor yazılı bordomavili formaların hayalini kuruyor. Yönetim bu durumu paraya çevirmeye hazırlanırken teknik direktör Ünal Karaman da 35'lik yıldızın tecrübesiyle takıma katkısı olacağını düşünüyor.



GENÇLERE HAYRAN

Adebayor verdiği bir röportajda Trabzonpor'un genç oyuncularını öve öve bitirememişti. Togolu yıldız "Yeni Messi Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı var. İkisi de harika futbolcular. Bence Türk futbolu için büyük kazançlar" ifadelerini kullanmıştı. Trabzonspor taraftarı sosyal medyada bu videoyu paylaştılar. 35 yaşındaki oyuncunun karakteriyle de genç yıldızların gelişimine faydalı olacağını düşünüyorlar.



İMZA PARASI YOK

Trabzonpor, 'fırsat transferi' olarak gördüğü Emmanuel Adebayor için 1 milyon euro'luk bir maaş belirledi. Yapılacak görüşmelerde bu rakam çok az yukarı doğru esnetilebilir. Ancak yönetim, bonservisi elinde olan Togolu oyuncuya kesinlikle imza parası ödemeyi düşünmüyor.



O BİR DÜNYA YILDIZI

Sezon başında Başakşehir takımında ön tarafta direkt oynamasını beklediğimiz bir dünya yıldızıydı. Kulüp-oyuncu arasında yaşanmış muhtemel özel nedenlerle kenarda kaldı. Transferi sonrası Abdullah hocanın sistemi gereği ön tarafta tercihi Robinho olunca bu yıl Adebayor'u layıkıyla izleme şansımız olmadı. Birçok otorite puan kayıpları sonrası Adebayorlu sisteme dönülmeli demişti. Adebayor oyuna sonradan girdiğinde iyi top saklaması haricinde kendini gösteremedi. Trabzonspor için tek bu özelliği bile yeterli kalır. O kadar diyeyim. O bir dünya yıldızı ve maliyeti uygunsa neden olmasın?