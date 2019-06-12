Ahmet Ağaoğlu: İkisi de seneye bizimle olacak

Yusuf ile Lille yakından ilgileniyor. Fransız kulübünün yaptığı ilk teklif reddedilmişti. Artırılmış önerileri de bordo-mavili kulüp tarafından kabul edilmedi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Ağaoğlu "Yusuf Yazıcı için Lille'den ikinci bir teklif geldi. İlkinden daha yüksekti. Teklife teşekkür ettik ve satmayacağımızı bildirdik" diye konuştu. Ağaoğlu, Abdülkadir için de "O bizim için çok değerli. Trabzonspor'da önemli işler yapmayı sürdürecek. Gelecek sezon bizimle olacak. Ona çok güveniyoruz" dedi.

SPONSORA AZ KALDI

"Sponsorluk konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konu birkaç saat veya birkaç gün içinde halledilecek bir şey değil. Yoğun şekilde uğraşıyoruz. Fazla da uzatmamak gerekiyor. Bir an önce çözmemiz gerekiyor. Menfaatlerimizi düşünüyoruz"

FORMA SATIŞLARI ÇOK İYİ

"Şu ana kadarki forma satışlarından çok memnunum. Çok iyi gidiyor. Koyu renk formamız da çıktığında satışların çok daha artacağından eminim. Hem sayısal hem de ciro olarak her sene bir öncekinin üzerinde olması lazım. Bizim beklentilerimiz de bu yönde"