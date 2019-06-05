Trabzonspor'dan stoper hamlesi!
05 Haziran 2019, Çarşamba
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'dan stoper hamlesi!

Trabzonspor'dan stoper hamlesi!

Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan , transferde atağa kalktı.Eldeki mevcut kadroyu koruyacak olan Trabzonspor, Estudiantes'ten için teklifini sundu.

transferde hız kazandı. Bordo mavili takım geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalamış ve sezonu 4.sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmişti. Trabzonspor kulübünün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde 'öz' oyuncular alacaklarını açıklamıştı. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Fırtına'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililer, Estudiantes'ten için teklifini sundu. Arjantin ekibinin önümüzdeki günlerde yanıtını Trabzonspor'a bildirmesi bekleniyor.

  1. 05.06.2019
  2. Güncelleme: 05.06.2019 21:17
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