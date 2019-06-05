Trabzonspor'dan stoper hamlesi!
Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, transferde atağa kalktı.Eldeki mevcut kadroyu koruyacak olan Trabzonspor, Estudiantes'ten Gaston Campi için teklifini sundu.
Trabzonspor transferde hız kazandı. Bordo mavili takım geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalamış ve sezonu 4.sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmişti. Trabzonspor kulübünün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde 'öz' oyuncular alacaklarını açıklamıştı. Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden Fırtına'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililer, Estudiantes'ten Gaston Campi için teklifini sundu. Arjantin ekibinin önümüzdeki günlerde yanıtını Trabzonspor'a bildirmesi bekleniyor.
- 05.06.2019
- Güncelleme: 05.06.2019 21:17
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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