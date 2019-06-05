Trabzonspor'dan stoper hamlesi!

Trabzonspor transferde hız kazandı. Bordo mavili takım geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalamış ve sezonu 4.sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmişti. Trabzonspor kulübünün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde 'öz' oyuncular alacaklarını açıklamıştı. Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden Fırtına'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililer, Estudiantes'ten Gaston Campi için teklifini sundu. Arjantin ekibinin önümüzdeki günlerde yanıtını Trabzonspor'a bildirmesi bekleniyor.