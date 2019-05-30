Trabzonspor'da hedef şampiyonluk
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Trabzonspor'da hedef şampiyonluk

Trabzonspor'da hedef şampiyonluk

, gelecek sezon için çıtayı en yükseğe koyacaklarını dile getirdi.

Teknik direktör , bu sezon sergilediği performans ile son 9 yılın en iyisi oldu. 2018-19'da 1.82 puan ortalaması tutturan tecrübeli çalıştırıcı, 'ten sonra en yüksek ortalamaya ulaşan hoca olmayı başardı. 3 sezon aradan sonra da Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden ekibinde Şenol Güneş 1.85'lik puan ortalaması yakalamıştı. Karaman, "Gelecek sezon daha yükseğe çıkmamız gerek. Bunun için çabalayacağız" ifadesini kullandı.

  1. 30.5.2019
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