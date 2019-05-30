Trabzonspor'da hedef şampiyonluk
Ünal Karaman, gelecek sezon için çıtayı en yükseğe koyacaklarını dile getirdi.
Teknik direktör Ünal Karaman, bu sezon sergilediği performans ile son 9 yılın en iyisi oldu. 2018-19'da 1.82 puan ortalaması tutturan tecrübeli çalıştırıcı, Şenol Güneş 'ten sonra en yüksek ortalamaya ulaşan hoca olmayı başardı. 3 sezon aradan sonra da Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Karadeniz ekibinde Şenol Güneş 1.85'lik puan ortalaması yakalamıştı. Karaman, "Gelecek sezon daha yükseğe çıkmamız gerek. Bunun için çabalayacağız" ifadesini kullandı.
- 30.5.2019
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İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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