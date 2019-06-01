Trabzonspor'da yeni sezon formaları satışa çıktı
01 Haziran 2019, Cumartesi
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'da formaları satışa çıktı

Trabzonspor'da yeni sezon formaları satışa çıktı

yeni sezonda giyeceği parçalı ve bordo formasını tanıttı. Bordo mavili takımın sosyal medya hesabından duyurduğu formalara gri formanın da yakın zamanda eklenerek tanıtılacağı duyuruldu.

Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar satışa çıktı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan forma tanıtımında, parçalı ve koyu bordo formaların tüm TS Club'larda ve online mağazada satışa sunulduğu belirtildi.

Gri formaların ise yakın zamanda satışa sunulacağı da kaydedildi.

  1. 01.06.2019
  2. Güncelleme: 01.06.2019 15:13
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