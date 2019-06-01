Trabzonspor'da yeni sezon formaları satışa çıktı
Trabzonspor yeni sezonda giyeceği parçalı ve bordo formasını tanıttı. Bordo mavili takımın sosyal medya hesabından duyurduğu formalara gri formanın da yakın zamanda eklenerek tanıtılacağı duyuruldu.
Trabzonspor Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar satışa çıktı.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan forma tanıtımında, parçalı ve koyu bordo formaların tüm TS Club'larda ve online mağazada satışa sunulduğu belirtildi.
Gri formaların ise yakın zamanda satışa sunulacağı da kaydedildi.
- 01.06.2019
- Güncelleme: 01.06.2019 15:13
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Toplam 1
Yorum
10ur Şaka mı bu?
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Toplam 1
Yorum
? takımımız çok iyi kadromuz çok iyi ama şampiyon olamıyoruz....bizden istanbul klüplerine gidenler hep şampiyon olabiliyor her ne hikmetse
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Fenerbahçe'ye Fortounis'ten kötü haber!
Toplam 1
Yorum
Serdar Ali başkanım yine ağırdan alıp son dakikaya transferi bırakıyor adamları kaptırıyorsunuz. Takıma ne zaman uyum sağlayacaklar.
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