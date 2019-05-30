Geri dönüşün kralı
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Geri dönüşün kralı

Geri dönüşün kralı

Bu sezon sahaya sürdüğü gençlerle taraflı-tarafsız herkesin övgüsünü alan , ’in pes etmeyen yapısını sahaya yansıtıyor.

Bordo-mavili takım bu sezon 'de 14 karşılaşmada yenik duruma düştü. bu maçların 5'ini çevirmeyi başarırken, 2 mücadeleyi berabere bitirdi. 7'sini ise kaybetti. Fırtınası, 17 puan çıkardı.

  1. 30.5.2019
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