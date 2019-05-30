Geri dönüşün kralı

Bordo-mavili takım bu sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmada yenik duruma düştü. Trabzonspor bu maçların 5'ini çevirmeyi başarırken, 2 mücadeleyi berabere bitirdi. 7'sini ise kaybetti. Karadeniz Fırtınası, 17 puan çıkardı.