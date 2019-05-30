Geri dönüşün kralı
Bu sezon sahaya sürdüğü gençlerle taraflı-tarafsız herkesin övgüsünü alan Trabzonspor, Karadeniz’in pes etmeyen yapısını sahaya yansıtıyor.
Bordo-mavili takım bu sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmada yenik duruma düştü. Trabzonspor bu maçların 5'ini çevirmeyi başarırken, 2 mücadeleyi berabere bitirdi. 7'sini ise kaybetti. Karadeniz Fırtınası, 17 puan çıkardı.
- 30.5.2019
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
Toplam 1
Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
Toplam 1
Yorum
Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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