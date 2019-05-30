Trabzonspor'dan Dozer Cemil’e destek
30 Mayıs 2019, Perşembe
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’e destek

Dozer Cemil’e destek

, ’de gelecek sezona efsane kaptanları ’in () isminin verilmesi için kampanya başlatmıştı.

Sosyal medyada hızla yayılan kampanyaya farklı takım taraftarlarından da destek geldi. Başkan Adayı de "Trabzon camiası bu konuda istekli olursa yeni sezonu ' Sezonu' olarak oynatırız" diyerek başkan seçilir seçilmez bu kararı alacağını itiraf etti.

DOZER CEMİL KİMDİR?
, Trabzon'da 1 Ocak 1951'de dünyaya geldi. 1967'de Trabzon'un G.Birliği kulübünde futbola başladıktan 3 yıl sonra 'a transfer oldu. Burada kaptanlığa getirildi. İlk iki şampiyonlukta yer alan Dozer Cemil, penaltıdan attığı golle efsane galibiyetinin de mimarı oldu. (Liverpool 14 maç sonra Avrupa Kupaları'nda yenildi).

  1. 30.5.2019
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