Dozer Cemil’e destek
Trabzonspor, Süper Lig’de gelecek sezona efsane kaptanları Dozer Cemil’in (Cemil Usta) isminin verilmesi için kampanya başlatmıştı.
Sosyal medyada hızla yayılan kampanyaya farklı takım taraftarlarından da destek geldi. TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir de "Trabzon camiası bu konuda istekli olursa yeni sezonu 'Cemil Usta Sezonu' olarak oynatırız" diyerek başkan seçilir seçilmez bu kararı alacağını itiraf etti.
DOZER CEMİL KİMDİR?
Dozer Cemil, Trabzon'da 1 Ocak 1951'de dünyaya geldi. 1967'de Trabzon'un G.Birliği kulübünde futbola başladıktan 3 yıl sonra Trabzonspor'a transfer oldu. Burada kaptanlığa getirildi. İlk iki şampiyonlukta yer alan Dozer Cemil, penaltıdan attığı golle efsane Liverpool galibiyetinin de mimarı oldu. (Liverpool 14 maç sonra Avrupa Kupaları'nda yenildi).
- 30.5.2019
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