Şimdi moda Nijerya
Yönetimin transferdeki rotası Nijerya… Yönetim, Onazi’nin Trabzon şehri ile bütünleşmesi, Nwakaeme’nin kısa sürede uyum sağlaması nedeniyle ilk planda Nijeryalı oyuncuları markaja aldı.
Bu anlamda ilk olarak Sheva ile sözleşmesi biten Ogu ile temasa geçen bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Rizespor forması giyen merkez orta saha Azubuike ve stoper Awaziem için de hamle yaptı. 3 isim de Nijeryalı.
- 30.5.2019
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
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Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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Yorum
Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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