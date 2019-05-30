Trabzonspor'da ilk aday Rachid
30 Mayıs 2019, Perşembe
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İlk aday Rachid

İlk aday Rachid

uzun zamandır izledikleri Faslı forvet Alioui için girişimlerde bulunmaya karar verdi. Fırtına geçtiğimiz sezon oynadığı 30 maçta sadece 5 gollük performans sergileyen milli oyuncunun, 'e uygun bir forvet olduğuna kanaat getirdi.

ekibi geçtiğimiz sezon 'nın Nimes takımında forma giyen ancak sezon sonu itibariyle serbest kalan Faslı forvet Rachid Alioui'yi gündemine aldı. Sezon boyunca performansı yakından takip edilen Alioui'nin bonservisinin elinde olmasının avantaj olarak görülmesinden dolayı görüşmelerinin de başladığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon oynadığı 30 maçta sadece 5 gollük performans sergileyen milli oyuncunun, 'e uygun bir forvet olduğuna kanaat getiren bordo-mavililer, bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmaya çalışacak. Bu arada 26 yaşında ve 1.86 boyunda olan Alioui'nin birçok kez Fransa'da canlı olarak da izlendiği öğrenildi.

  1. 30.5.2019
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