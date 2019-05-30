İlk aday Rachid

Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon Fransa'nın Nimes takımında forma giyen ancak sezon sonu itibariyle serbest kalan Faslı forvet Rachid Alioui'yi gündemine aldı. Sezon boyunca performansı yakından takip edilen Alioui'nin bonservisinin elinde olmasının Trabzonspor avantaj olarak görülmesinden dolayı transfer görüşmelerinin de başladığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon oynadığı 30 maçta sadece 5 gollük performans sergileyen milli oyuncunun, Süper Lig'e uygun bir forvet olduğuna kanaat getiren bordo-mavililer, bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmaya çalışacak. Bu arada 26 yaşında ve 1.86 boyunda olan Alioui'nin birçok kez Fransa'da canlı olarak da izlendiği öğrenildi.