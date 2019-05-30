İlk aday Rachid
Trabzonspor uzun zamandır izledikleri Faslı forvet Alioui için girişimlerde bulunmaya karar verdi. Fırtına geçtiğimiz sezon oynadığı 30 maçta sadece 5 gollük performans sergileyen milli oyuncunun, Süper Lig'e uygun bir forvet olduğuna kanaat getirdi.
Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon Fransa'nın Nimes takımında forma giyen ancak sezon sonu itibariyle serbest kalan Faslı forvet Rachid Alioui'yi gündemine aldı. Sezon boyunca performansı yakından takip edilen Alioui'nin bonservisinin elinde olmasının Trabzonspor avantaj olarak görülmesinden dolayı transfer görüşmelerinin de başladığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon oynadığı 30 maçta sadece 5 gollük performans sergileyen milli oyuncunun, Süper Lig'e uygun bir forvet olduğuna kanaat getiren bordo-mavililer, bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmaya çalışacak. Bu arada 26 yaşında ve 1.86 boyunda olan Alioui'nin birçok kez Fransa'da canlı olarak da izlendiği öğrenildi.
- 30.5.2019
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
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Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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