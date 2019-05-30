Ve Abdülkadir Ömür açıklandı! 15 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri...
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Haberleri Ve Abdülkadir Ömür açıklandı! 15 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri...

Ve Abdülkadir Ömür açıklandı! 15 milyon euro karşılığında... transfer haberleri...

Ve Abdülkadir Ömür açıklandı! 15 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri...

'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür; İngiltere, , ve Portekiz takımlarının ardından İtalyan devi 'ın da gündemine girmişti. Milan'ın bir süredir izlediği Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür için devreye girdiği, kontak kurduğu belirtildi. İtalyan devi, Abdülkadir için 15 milyon euro'ya kadar çıktı.

İtalyan basını AC 'ın Abdülkadir Ömür ile ilgilendiğini yazarken, 15 milyon euroluk bir teklif ile bordo-mavililerin kapısını çalmaya hazırlandığını okurlarına duyurdu. "Türk yetenek kadrajda, Trabzonsporlu Ömür için temaslar kuruluyor" başlığıyla verilen haberde 'Abdülkadir Ömür, Milan CEO'su Ivan Gazzidis'in radarında' ifadesi kullanıldı.

Bordo-mavili ekipte bir önceki sezon yıldızını parlatan, geride kalan sezonda da iyi bir performans sergileyen ve 5 gol-10 asistle önemli bir skor yükü de çeken 19 yaşındaki oyuncu 'da da yakından takip ediliyor.

EN ÇOK KATKI VEREN 4. OYUNCU

Öte yandan Abdülkadir Ömür, Avrupa'nın en iyi 10 ligi dikkate alındığında 19 yaş altı skora en çok katkı veren 4. oyuncu olmayı başardı.

Abdülkadir, bu sezon çıktığı 32 maçta, 5 gol 9 asistlik performans sergiledi. Dortmund'tan Jadon Sancho, 29 gole katkı vererek listede birinci sırada yer aldı. Benfica'dan Joao Felix 24 golle katkısı ile ikinci, Leverkusen'den Havetz de 21 golle katkısı ile 3. sırada yer buldu.

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  1. 30.05.2019
  2. Güncelleme: 30.05.2019 15:22
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Ve Abdülkadir Ömür açıklandı! 15 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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