Ve Abdülkadir Ömür açıklandı! 15 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri...

İtalyan basını AC Milan'ın Abdülkadir Ömür ile ilgilendiğini yazarken, 15 milyon euroluk bir teklif ile bordo-mavililerin kapısını çalmaya hazırlandığını okurlarına duyurdu. "Türk yetenek kadrajda, Trabzonsporlu Ömür için temaslar kuruluyor" başlığıyla verilen haberde 'Abdülkadir Ömür, Milan CEO'su Ivan Gazzidis'in radarında' ifadesi kullanıldı.

Bordo-mavili ekipte bir önceki sezon yıldızını parlatan, geride kalan sezonda da iyi bir performans sergileyen ve 5 gol-10 asistle önemli bir skor yükü de çeken 19 yaşındaki oyuncu İtalya'da da yakından takip ediliyor.

EN ÇOK KATKI VEREN 4. OYUNCU

Öte yandan Abdülkadir Ömür, Avrupa'nın en iyi 10 ligi dikkate alındığında 19 yaş altı skora en çok katkı veren 4. oyuncu olmayı başardı.

Abdülkadir, bu sezon çıktığı 32 maçta, 5 gol 9 asistlik performans sergiledi. Dortmund'tan Jadon Sancho, 29 gole katkı vererek listede birinci sırada yer aldı. Benfica'dan Joao Felix 24 golle katkısı ile ikinci, Leverkusen'den Havetz de 21 golle katkısı ile 3. sırada yer buldu.