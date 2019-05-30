Ve Abdülkadir Ömür açıklandı! 15 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri...
Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür; İngiltere, İspanya, Fransa ve Portekiz takımlarının ardından İtalyan devi Milan'ın da gündemine girmişti. Milan'ın bir süredir izlediği Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür için devreye girdiği, kontak kurduğu belirtildi. İtalyan devi, Abdülkadir için 15 milyon euro'ya kadar çıktı.
İtalyan basını AC Milan'ın Abdülkadir Ömür ile ilgilendiğini yazarken, 15 milyon euroluk bir teklif ile bordo-mavililerin kapısını çalmaya hazırlandığını okurlarına duyurdu. "Türk yetenek kadrajda, Trabzonsporlu Ömür için temaslar kuruluyor" başlığıyla verilen haberde 'Abdülkadir Ömür, Milan CEO'su Ivan Gazzidis'in radarında' ifadesi kullanıldı.
Bordo-mavili ekipte bir önceki sezon yıldızını parlatan, geride kalan sezonda da iyi bir performans sergileyen ve 5 gol-10 asistle önemli bir skor yükü de çeken 19 yaşındaki oyuncu İtalya'da da yakından takip ediliyor.
EN ÇOK KATKI VEREN 4. OYUNCU
Öte yandan Abdülkadir Ömür, Avrupa'nın en iyi 10 ligi dikkate alındığında 19 yaş altı skora en çok katkı veren 4. oyuncu olmayı başardı.
Abdülkadir, bu sezon çıktığı 32 maçta, 5 gol 9 asistlik performans sergiledi. Dortmund'tan Jadon Sancho, 29 gole katkı vererek listede birinci sırada yer aldı. Benfica'dan Joao Felix 24 golle katkısı ile ikinci, Leverkusen'den Havetz de 21 golle katkısı ile 3. sırada yer buldu.
- 30.05.2019
- Güncelleme: 30.05.2019 15:22
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Salih Uçan beklemede
Toplam 1
Yorum
izzet kalsın yerinde
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Ve Abdülkadir Ömür açıklandı! 15 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
Tarzan rıkı Bence çok az avrupanın başka takımlarında olsaydı 60 milyondan aşağı gitmezdi neden böyle oluyor acaba?
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Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!
Toplam 3
Yorum
Sergen Guti Umarım doğru değil abdullah avcı büyük takım çalıştıracak kapasitede değil ikinci yarı kalmaz gider. bu yazdıklarımı not edin
Ve Abdülkadir Ömür açıklandı! 15 milyon euro karşılığında... Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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