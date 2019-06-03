Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye
03 Haziran 2019, Pazartesi
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'a altyapısından 2 takviye

Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye

, 21 yaş altı takımında forma giyen sol bek ve orta saha oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

, altyapısından iki futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Bordo-mavililer, 21 yaş altı takımında forma giyen sol bek ve orta saha oyuncusu ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Oyuncularla ilerleyen günlerde basın önünde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

  1. 03.06.2019
  2. Güncelleme: 03.06.2019 17:07
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