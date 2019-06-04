Süper fırtına

Birçok sıkıntıya rağmen Avrupa kupalarına katılmayı başaran Trabzonspor'da gelecek sezona fırtına gibi girmenin planları yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Nwakaeme, Amiri, Ekuban, Hosseini, Toure ve altyapıdan A takıma aldığı oyuncularla başlayan Fırtına, 2019-20 için yoğun mesaiye start verdi. Öncelikle Olcay ve İbanez ile yollarını ayıran bordo-mavililer, gönderilmek istenen futbolcular için de gelecek teklifleri hemen değerlendirmeye alacak. Amiri, Toure ve Batuhan'ı isteyen kulüpler ile masaya oturulacak. 5-6 isim ile yollarına ayıracak yönetim, sonrasında ise transfer startını verecek.



HEDEFİ 12'DEN VURMAK İSTİYOR

Yeni sezonda 'Süper Bir Fırtına' oluşturmak isteyen yönetim, öncelikli olarak sorunlu bölgelerdeki sıkıntıları giderecek. Savunma, ön libero, orta saha ve forvet transferlerini olmazsa olmaz olarak gören yönetim, genç oyuncu transferiyle de geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Ekonomik sıkıntılara rağmen transferde nokta atışı yapacak bordo-mavililer, şampiyonluk için mücadele edecek kadroyu oluşturma noktasında seçici davranarak hedefi 12'den vurmanın hesaplarını yapıyor.