Süper fırtına
Yeni sezonda ligin tozunu atacak kadro kurmak isteyen yönetim; savunma, ön libero, orta saha ve forvet transferlerini olmazsa olmaz olarak görüyor. Liste hazır ve artık harekat başladı.
Birçok sıkıntıya rağmen Avrupa kupalarına katılmayı başaran Trabzonspor'da gelecek sezona fırtına gibi girmenin planları yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Nwakaeme, Amiri, Ekuban, Hosseini, Toure ve altyapıdan A takıma aldığı oyuncularla başlayan Fırtına, 2019-20 için yoğun mesaiye start verdi. Öncelikle Olcay ve İbanez ile yollarını ayıran bordo-mavililer, gönderilmek istenen futbolcular için de gelecek teklifleri hemen değerlendirmeye alacak. Amiri, Toure ve Batuhan'ı isteyen kulüpler ile masaya oturulacak. 5-6 isim ile yollarına ayıracak yönetim, sonrasında ise transfer startını verecek.
HEDEFİ 12'DEN VURMAK İSTİYOR
Yeni sezonda 'Süper Bir Fırtına' oluşturmak isteyen yönetim, öncelikli olarak sorunlu bölgelerdeki sıkıntıları giderecek. Savunma, ön libero, orta saha ve forvet transferlerini olmazsa olmaz olarak gören yönetim, genç oyuncu transferiyle de geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Ekonomik sıkıntılara rağmen transferde nokta atışı yapacak bordo-mavililer, şampiyonluk için mücadele edecek kadroyu oluşturma noktasında seçici davranarak hedefi 12'den vurmanın hesaplarını yapıyor.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
Süper fırtına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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