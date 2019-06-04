Süper fırtına
04 Haziran 2019, Salı
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fırtına

Süper fırtına

Yeni sezonda ligin tozunu atacak kadro kurmak isteyen yönetim; savunma, ön libero, orta saha ve forvet transferlerini olmazsa olmaz olarak görüyor. Liste hazır ve artık harekat başladı.

Birçok sıkıntıya rağmen Avrupa kupalarına katılmayı başaran 'da gelecek sezona fırtına gibi girmenin planları yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Nwakaeme, , Ekuban, Hosseini, ve altyapıdan A takıma aldığı oyuncularla başlayan Fırtına, 2019-20 için yoğun mesaiye start verdi. Öncelikle Olcay ve İbanez ile yollarını ayıran bordo-mavililer, gönderilmek istenen futbolcular için de gelecek teklifleri hemen değerlendirmeye alacak. Amiri, Toure ve Batuhan'ı isteyen kulüpler ile masaya oturulacak. 5-6 isim ile yollarına ayıracak yönetim, sonrasında ise startını verecek.

HEDEFİ 12'DEN VURMAK İSTİYOR
Yeni sezonda ' Bir Fırtına' oluşturmak isteyen yönetim, öncelikli olarak sorunlu bölgelerdeki sıkıntıları giderecek. Savunma, ön libero, orta saha ve forvet transferlerini olmazsa olmaz olarak gören yönetim, genç oyuncu transferiyle de geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Ekonomik sıkıntılara rağmen transferde nokta atışı yapacak bordo-mavililer, şampiyonluk için mücadele edecek kadroyu oluşturma noktasında seçici davranarak hedefi 12'den vurmanın hesaplarını yapıyor.

  1. 4.6.2019
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