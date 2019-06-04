Gurur tablosu
04 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Gurur tablosu

Gurur tablosu

Gurur tablosu

Bu gurur Trabzon’un... 1996’dan sonra 2011’de de ’ın iskeletini oluşturan bordo-mavililer, şimdi ay-yıldızlı forma altında gençleri ile yeni bir hikaye yazma yolunda.

'a çağrılan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve kaleci Uğurcan, gösterdikleri performans ile de hem bugün hem gelecekte büyük işler yapacaklarının sinyalini verdi. Yusuf'un maçında yaptığı enfest asist, Ömür'ün giydiği "10 numara" formanın içinde büyümesi, kaleci Uğurcan'ın üst düzey performansı 'un da yıllar sonra milli forma ile gurur yaşamasını sağladı. Bunların arasına Hüseyin Türkmen ve diğer gençler de girecek.

  1. 4.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gurur tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN