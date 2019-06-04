Gurur tablosu
Bu gurur Trabzon’un... 1996’dan sonra 2011’de de Milli Takım’ın iskeletini oluşturan bordo-mavililer, şimdi ay-yıldızlı forma altında gençleri ile yeni bir hikaye yazma yolunda.
Milli Takım'a çağrılan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve kaleci Uğurcan, gösterdikleri performans ile de hem bugün hem gelecekte büyük işler yapacaklarının sinyalini verdi. Yusuf'un Yunanistan maçında yaptığı enfest asist, Ömür'ün giydiği "10 numara" formanın içinde büyümesi, kaleci Uğurcan'ın üst düzey performansı Trabzonspor'un da yıllar sonra milli forma ile gurur yaşamasını sağladı. Bunların arasına Hüseyin Türkmen ve diğer gençler de girecek.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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