Gurur tablosu

Milli Takım'a çağrılan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve kaleci Uğurcan, gösterdikleri performans ile de hem bugün hem gelecekte büyük işler yapacaklarının sinyalini verdi. Yusuf'un Yunanistan maçında yaptığı enfest asist, Ömür'ün giydiği "10 numara" formanın içinde büyümesi, kaleci Uğurcan'ın üst düzey performansı Trabzonspor'un da yıllar sonra milli forma ile gurur yaşamasını sağladı. Bunların arasına Hüseyin Türkmen ve diğer gençler de girecek.