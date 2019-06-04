''Forma ile bayramlaşalım''
Başkan Ahmet Ağaoğlu, camianın Ramazan Bayramı’nı kutladı. Ağaoğlu, “Camiamızın ve taraftarlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.
Yeni döneme dair forma ve kombine çalışmalarında da son aşamaya geldik. Merakla beklediğiniz yeni sezon formalarımızı Ramazan Bayramı'na yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Ben, ailem ve dostlarımla bayramlaşırken yeni sezon formamı giymiş olacağım. Camiamızın da aynı duyarlılığı göstererek bayramı bordo maviye boyayacağına, bayramlıklarının yeni sezon formaları olacağına inanıyorum" dedi.
BAYRAMLAŞMA YARIN
Kulüpte Ramazan bayramı nedeniyle gerçekleştirilecek bayramlaşma töreni yarın 13.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak. Bayramlaşma törenine Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman da katılacak.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
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Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
''Forma ile bayramlaşalım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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