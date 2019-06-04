''Forma ile bayramlaşalım''
04 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri ''Forma ile bayramlaşalım''

''Forma ile bayramlaşalım''

''Forma ile bayramlaşalım''

Başkan Ahmet , camianın ’nı kutladı. Ağaoğlu, “Camiamızın ve taraftarlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Yeni döneme dair forma ve kombine çalışmalarında da son aşamaya geldik. Merakla beklediğiniz yeni sezon formalarımızı 'na yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Ben, ailem ve dostlarımla bayramlaşırken yeni sezon formamı giymiş olacağım. Camiamızın da aynı duyarlılığı göstererek bayramı bordo maviye boyayacağına, bayramlıklarının yeni sezon formaları olacağına inanıyorum" dedi.


BAYRAMLAŞMA YARIN
Kulüpte Ramazan bayramı nedeniyle gerçekleştirilecek bayramlaşma töreni yarın 13.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak. Bayramlaşma törenine Başkan Ahmet ve teknik direktör Ünal Karaman da katılacak.

  1. 4.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

''Forma ile bayramlaşalım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN