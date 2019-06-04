''Forma ile bayramlaşalım''

Yeni döneme dair forma ve kombine çalışmalarında da son aşamaya geldik. Merakla beklediğiniz yeni sezon formalarımızı Ramazan Bayramı'na yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Ben, ailem ve dostlarımla bayramlaşırken yeni sezon formamı giymiş olacağım. Camiamızın da aynı duyarlılığı göstererek bayramı bordo maviye boyayacağına, bayramlıklarının yeni sezon formaları olacağına inanıyorum" dedi.





BAYRAMLAŞMA YARIN

Kulüpte Ramazan bayramı nedeniyle gerçekleştirilecek bayramlaşma töreni yarın 13.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak. Bayramlaşma törenine Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman da katılacak.