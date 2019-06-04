60 milyon gelir
04 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri 60 milyon gelir

60 milyon gelir

60 milyon gelir

ekibi bu sezon önemli bir gelir elde etti. 'e katılan tüm takımlara katılım payı olarak 36.5 milyon TL'yi alan , 'nin ligde uyguladığı galibiyet ve beraberlik primi ile de rekor kırdı. 18 galibiyetten 46 milyon 800 bin TL, 9 beraberlikten 11 milyon 700 bin TL'yi kasasına koyan Fırtına, toplamda prim sisteminden 58 milyon 500 bin TL kazandı.

ekibi bu sezon önemli bir gelir elde etti. 'e katılan tüm takımlara katılım payı olarak 36.5 milyon TL'yi alan , 'nin ligde uyguladığı galibiyet ve beraberlik primi ile de rekor kırdı. 18 galibiyetten 46 milyon 800 bin TL, 9 beraberlikten 11 milyon 700 bin TL'yi kasasına koyan Fırtına, toplamda prim sisteminden 58 milyon 500 bin TL kazandı. Ligi ilk 6'da bitiren takımlara yapılan ödemelerden de 4. olması sebebiyle 14 milyon TL kazanan kulüp, ek olarak yayın geliri olarak 18 milyon TL aldı.

TRABZON'DA İKİ İMZA
Bordo-mavili yönetim gelecek sezon için kadroyu gençleştirmeye ve altyapıdan oyuncu çıkarma misyonu doğrultusunda iki genç oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sol bek Faruk Can Genç ve orta saha oyuncusu Hüseyin Mert Kurt ile 4'er yıllık profesyonel sözleşme imzalanırken, bu futbolcuların kampa getirileceği öğrenildi.

ALTIN 61'DEN MUHTEŞEM PROJE
Trabzonsporlu öğrencilerden oluşan Altın 61 Proje Departmanı topluluğu, Maçka Başar ilk ve ortaokulu öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirecek "Mavi Hayaller" projesine imza atıyor. 123 öğrencinin hayalleri, yazdıkları mektuplar, birbirinden değerli ünlüler ve Trabzonspor sayesinde gerçeğe dönüşecek. Öğrenciler 14 Haziran karne günü mutluluk yaşayacak.

4 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
Bordo-mavililer, Avrupa Ligi elemelerine katı lacağını hesaplayarak planlamasını yaptı. Karadeniz ekibi, 'ın iki kupa yı da almasıyla bir turu pas geçti. 8 Ağustos'ta 3. ön elemenin ilk ayağında mücadele verecek Trabzonspor bu nedenle 4 Temmuz'da topbaşı yapacak. Yeni sezon startını kendi tesislerinde verecek Fırtına, daha sonra çalışmalar için 'ya gidecek.

  1. 4.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

60 milyon gelir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN