60 milyon gelir

Karadeniz ekibi bu sezon önemli bir gelir elde etti. Süper Lig'e katılan tüm takımlara katılım payı olarak 36.5 milyon TL'yi alan Trabzonspor, TFF'nin ligde uyguladığı galibiyet ve beraberlik primi ile de rekor kırdı. 18 galibiyetten 46 milyon 800 bin TL, 9 beraberlikten 11 milyon 700 bin TL'yi kasasına koyan Fırtına, toplamda prim sisteminden 58 milyon 500 bin TL kazandı. Ligi ilk 6'da bitiren takımlara yapılan ödemelerden de 4. olması sebebiyle 14 milyon TL kazanan kulüp, ek olarak yayın geliri olarak 18 milyon TL aldı.



TRABZON'DA İKİ İMZA

Bordo-mavili yönetim gelecek sezon için kadroyu gençleştirmeye ve altyapıdan oyuncu çıkarma misyonu doğrultusunda iki genç oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sol bek Faruk Can Genç ve orta saha oyuncusu Hüseyin Mert Kurt ile 4'er yıllık profesyonel sözleşme imzalanırken, bu futbolcuların kampa getirileceği öğrenildi.



ALTIN 61'DEN MUHTEŞEM PROJE

İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlu öğrencilerden oluşan Altın 61 Proje Departmanı topluluğu, Maçka Başar ilk ve ortaokulu öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirecek "Mavi Hayaller" projesine imza atıyor. 123 öğrencinin hayalleri, yazdıkları mektuplar, birbirinden değerli ünlüler ve Trabzonspor sayesinde gerçeğe dönüşecek. Öğrenciler 14 Haziran karne günü mutluluk yaşayacak.



4 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Bordo-mavililer, Avrupa Ligi elemelerine katı lacağını hesaplayarak yeni sezon planlamasını yaptı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın iki kupa yı da almasıyla bir turu pas geçti. 8 Ağustos'ta 3. ön elemenin ilk ayağında mücadele verecek Trabzonspor bu nedenle 4 Temmuz'da topbaşı yapacak. Yeni sezon startını kendi tesislerinde verecek Fırtına, daha sonra çalışmalar için Almanya'ya gidecek.