Batuhan’a Erzurum talip
Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan Batuhan Artarslan’a Süper Lig’e veda eden Erzurumspor talip oldu. Bordo-mavili kulüpten oyuncuyu talep eden Erzurumspor’a henüz bu konuda net bir cevap verilmedi.
Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan Batuhan Artarslan'a Süper Lig'e veda eden Erzurumspor talip oldu. Bordo-mavili kulüpten oyuncuyu talep eden Erzurumspor'a henüz bu konuda net bir cevap verilmedi.
TEKLİF YOK
Majıd Hosseini'nin ismi birçok takımla anılmaya başladı. Bu kulüpler arasında Villereal ve Vitesse ön plana çıkarken oyuncuyla ilgili olarak bordo-mavililere henüz gelen resmi bir teklifin bulunmadığı belirtildi. Yönetim resmi öneri gelmesi durumunda ise İranlı stoperin ayrılmasına ancak yüksek rakamların verilmesi durumunda sıcak bakıyor.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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