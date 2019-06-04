Batuhan’a Erzurum talip

Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan Batuhan Artarslan'a Süper Lig'e veda eden Erzurumspor talip oldu. Bordo-mavili kulüpten oyuncuyu talep eden Erzurumspor'a henüz bu konuda net bir cevap verilmedi.



TEKLİF YOK

Majıd Hosseini'nin ismi birçok takımla anılmaya başladı. Bu kulüpler arasında Villereal ve Vitesse ön plana çıkarken oyuncuyla ilgili olarak bordo-mavililere henüz gelen resmi bir teklifin bulunmadığı belirtildi. Yönetim resmi öneri gelmesi durumunda ise İranlı stoperin ayrılmasına ancak yüksek rakamların verilmesi durumunda sıcak bakıyor.