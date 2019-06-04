Batuhan’a Erzurum talip
04 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Batuhan’a Erzurum talip

Batuhan’a Erzurum talip

Batuhan’a Erzurum talip

Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan ’a ’e veda eden Erzurumspor talip oldu. Bordo-mavili kulüpten oyuncuyu talep eden Erzurumspor’a henüz bu konuda net bir cevap verilmedi.

Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 'a 'e veda eden Erzurumspor talip oldu. Bordo-mavili kulüpten oyuncuyu talep eden Erzurumspor'a henüz bu konuda net bir cevap verilmedi.

TEKLİF YOK
Majıd Hosseini'nin ismi birçok takımla anılmaya başladı. Bu kulüpler arasında Villereal ve Vitesse ön plana çıkarken oyuncuyla ilgili olarak bordo-mavililere henüz gelen resmi bir teklifin bulunmadığı belirtildi. Yönetim resmi öneri gelmesi durumunda ise İranlı stoperin ayrılmasına ancak yüksek rakamların verilmesi durumunda sıcak bakıyor.

  1. 4.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Batuhan’a Erzurum talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN