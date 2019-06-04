Trabzonspor'a en az 4 takviye

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yeni transferlerin hazırlık kampına yetişeceğini söyledi. Doğan, "Daha güçlü bir Trabzonspor için kolları sıvadık. Hocamızdan raporu aldık. Stoper, ön libero, orta saha ve santrfor mevkilerine birer takviye yapacağız. Bu isimler masamızda. Amacımız bu isimleri kampa yetiştirmek" dedi.



RODALLEGA'YA ZAM

Doğan, "Rodallega'nın gitmesini istemiyoruz. Kendisine 1 milyon 250 bin euro önerdik ancak 1 milyon 800 bin euro istiyor.Maç başı primlerle bu rakam 2 milyon euro'yu buluyor. Rodallega bizim için önemli. O da bizi sevdiğini söylüyor. O zaman fedakarlık yapacak" ifadesini kullandı.



GÜÇLÜ YARINLAR

Bordo Mavili Güçlü Yarınlar projesinde minik sporcular için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilerek, kişisel gelişimlerine katlı sağlanmaya devam ediliyor. Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde sezonun bitişiyle birlikte yapılan okuma, fotoğrafçılık ve beraberinde altyapıda takımdaşlık eğitimlerine çok sayıda sporcu katıldı. Ayrıca eğitimi tamamlayan öğrencilere tişört, defter, kalem ve kulübün dergisi gibi hediyeler verildi.



ÖZEL HAZIRLANIYOR

Sözleşmesi uzatılan Kamil Ahmet, yeni sezon öncesi özel olarak hazırlanıyor. Tatil süresi boyunca özel bir antrenör eşliğinde çalışan 27 yaşındaki sağ bek, Trabzon'da başlayacak olan ilk etap kamp çalışmalarına daha hazır halde gelmek istiyor. Geride kalan sezonda sakatlık sorunları ile boğuşan Kamil'in fiziksel oldukça iyi durumda olduğu da öğrenildi.



GENÇLER KAMPA GİDECEK

Öze dönüş politikası ile altyapısına yönelen Trabzonspor, bu sene de geçen sezon izlediği programı uygulayacak. Geçen sene sezon başı kampına 7-8 genç oyuncusunu götüren Karadeniz ekibi, yine gençleri A takıma dahil edecek. Bu nedenle teknik direktör Ünal Karaman, sık sık altyapı hocaları ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Potansiyelli gençlerin ismini alan tecrübeli hoca, yeni sezonda en az 2 ismi daha A takıma monte etmeyi planlıyor.