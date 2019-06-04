Trabzonspor'da Alioui an meselesi
Trabzonspor, 26 yaşındaki Faslı forveti kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Bu transferde mutlu son artık çok yakın.Tarafların birkaç gün içinde tam anlamıyla el sıkışması ve oyuncunun gelmesi bekleniyor.
Transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Nimes'li Rachid Alioui için yapılan görüşmeler devam ediyor. Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki golcü ile Trabzonspor dışında birçok kulüp ilgileniyor ve bu nedenle somut bir adım atılamadı. Ancak birçok kez izlenen ve Süper Lig'e oldukça uygun olduğunu kanaat getirilen Faslı yıldız için tüm imkanlar kullanılacak. Bordo-mavililer, oyuncuya 1 milyon auro'nun yanı sıra bonuslar da önerdi. Ama Trabzonspor için bu transferde çok ciddi bir rakip ortaya çıktı. Fransa'nın Marsilya kulübünün de Alioui için bir süredir girişimde bulunduğu belirtildi. Ama ısrarlı bir şekilde temaslarına devam eden Fırtına'nın kurmayları, futbolcuyu büyük oranda ikna etti. Tarafların birkaç gün içinde tam anlamıyla el sıkışması ve oyuncunun gelmesi bekleniyor.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
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Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
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