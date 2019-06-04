Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı atıyor

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ile perşembe günü yeni sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor, camiaya 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupaları'na katılma hakkı kazandıran Teknik Direktörleri Ünal Karaman ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcı ile 6 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Öte yandan imza törenin ardından kulüpte bayramlaşma da yapılacağı bildirildi.