Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı atıyor
Spor Toto Süper Lig'i 4'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman imzayı atıyor. Karaman, Perşembe günü 2 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.
Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ile perşembe günü yeni sözleşme imzalayacak.
Trabzonspor, camiaya 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupaları'na katılma hakkı kazandıran Teknik Direktörleri Ünal Karaman ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcı ile 6 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Öte yandan imza törenin ardından kulüpte bayramlaşma da yapılacağı bildirildi.
- 04.06.2019
-
Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
-
Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
10ur Bunlar küçük takımlarda markaj görmüyor. Diagne den gördük ki bundan görelim?
-
Benitez Fenerbahçe'den Skrtel’i istiyor
Toplam 1
Yorum
FB gonderin gitsin çok ağır, mücadeleci ama agır, artı yaşlı ve maliyti yüksek. topal ve potugu da hemen gönderin.
Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı atıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.