Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı atıyor
04 Haziran 2019, Salı
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’da imzayı atıyor

Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı atıyor

'i 4'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan 'da teknik direktör imzayı atıyor. Karaman, Perşembe günü 2 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

Kulübü, Teknik Direktör ile perşembe günü yeni sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor, camiaya 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupaları'na katılma hakkı kazandıran Teknik Direktörleri Ünal Karaman ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcı ile 6 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Öte yandan imza törenin ardından kulüpte bayramlaşma da yapılacağı bildirildi.

  1. 04.06.2019
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