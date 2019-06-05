Trabzonspor için 3 iddia birden!
05 Haziran 2019, Çarşamba
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için 3 iddia birden!

Trabzonspor için 3 iddia birden!

İle ilgili 3 transfer iddiası birden geldi. basınına göre Trabzonspor Guingamp forması giyen Gabonlu Didier Ndong'u kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

oldukça yüksek olan 24 yaşındaki orta sahayı kiralamak isteyen yönetimin Guingamp'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

basınına göre de bordo-mavililer ismi daha önce de gündeme gelen Perulu kanat oyuncusu Edison için temaslarını sürdürüyor. Bonservisi Monarcas Morelia kulübünde bulunan 25 yaşındaki oyuncu için ekibinin düşük bir teklif yaptığı belirtiliyor. basını da bordo-mavili yönetimin, Midtjylland'ın 25 yaşındaki Nijeryalı santforu Paul Onuachu ile ilgilendiğini duyurdu.
Fransızlar 24 yaşındaki orta saha Ndong, İspanyollar 25 yaşındaki kanat Flores ve Meksikalılar da 25 yaşındaki forvet Onuachu'yu Fırtına'ya yazdı

  1. 5.6.2019
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