Trabzonspor için 3 iddia birden!
Trabzonspor İle ilgili 3 transfer iddiası birden geldi. Fransa basınına göre Trabzonspor Guingamp forması giyen Gabonlu Didier Ndong'u kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.
Bonservisi oldukça yüksek olan 24 yaşındaki orta sahayı kiralamak isteyen yönetimin Guingamp'ın kapısını çalacağı ifade edildi.
İspanyol basınına göre de bordo-mavililer ismi daha önce de gündeme gelen Perulu kanat oyuncusu Edison Flores için temaslarını sürdürüyor. Bonservisi Monarcas Morelia kulübünde bulunan 25 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibinin düşük bir teklif yaptığı belirtiliyor. Meksika basını da bordo-mavili yönetimin, Midtjylland'ın 25 yaşındaki Nijeryalı santforu Paul Onuachu ile ilgilendiğini duyurdu.
Fransızlar 24 yaşındaki orta saha Ndong, İspanyollar 25 yaşındaki kanat Flores ve Meksikalılar da 25 yaşındaki forvet Onuachu'yu Fırtına'ya yazdı
- 5.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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