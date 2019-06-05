Uğurcan Çakır: Bu bir rüya mı

Uzun yıllar üçüncü ve dördüncü kaleci olarak bekledikten sonra Esteban ile Onur'un ayrılması ile kaleyi devralan Uğurcan Çakır, rüya gibi bir sezon geçirdiğini söyledi. 23 yaşındaki eldiven, yedek kaldığı dönemde hep daha iyisini yapmak için çalıştığını belirterek, "Çocukken ailem bana Trabzonspor sevgisini aşıladı.

Tuttuğum takımda futbol oynamaya başlamak benim için inanılmaz bir andı. Sonra A takıma kadar yükseldim ve uzun bir süre bekledim. Şimdi ise tuttuğum takımın kalesini koruyorum ve hatta Milli Takım'a kadar yükseldim. İlk başlarda bazen rüya mı diye korkuyordum. Şu an bulunduğum konuma şükürler olsun. Bu forma ile kupa kaldırmak benim ve ailem için inanılmaz bir gurur kaynağı olur" diye konuştu.

Başarının sırrını 'çok çalışmak, sabretmek, kendim için ne düşünüyorsam, takım arkadaşlarım için aynısını düşünmek ve en önemlisi çalışmanın yanı sıra bol bol dua edip, şükretmek' olarak açıklayan Uğurcan Çakır şöyle devam etti: "Dünyanın en iyi kalecilerinin maçlarını sayısız kez izlemişimdir ve izlemeye devam ediyorum. Çünkü bunu yapmak zorundayım. Futbol sürekli gelişiyor ve biz de kendimizi geliştirmek zorundayız. Benim amacım kendi sitilimi oluşturmak. Yani maç içerisindeki duruşum ile ben de örnek olmak istiyorum. Takım olarak sahaya çıktığımızda, kendine güvenen, birbirine yardım eden ve arkadaşlık ortamının üst düzeyde olduğu bir grup oluyoruz. Kazanmak için kenetlenme duygusu çok daha fazla oluyor."

MİLLİ DAVET ALMASI

Oynamaya başlayınca ve takım olarak çok güzel işler yaptığımızı gördükçe davet geleceğini biliyordum. Zaten altyapı kategorilerinde çok kez forma giydim. Şu an A Milli Takım'da oynamak motivasyonumu ve inancımı daha da artırdı.

DAHA OLGUN BIR TAKIM

Bu sezonun hatalarından ders çıkartıp daha tecrübeli, daha olgun bir takım olacağız. Kısacası ne istediğini daha iyi bilen bir takım durumuna geleceğiz. Umarım sene sonunda da gülen taraf biz oluruz.

TARAFTARA MESAJ

Ben de onlar gibi bir Trabzonspor taraftarıyım ve ne hissettiklerini çok iyi biliyorum. Gelecek sezon lig çok daha keyifli olacak çünkü biz futbol oynarken keyif alıyoruz ve bunu da tribündeki taraftarlarımıza daha çok hissettireceğimize inanıyorum.