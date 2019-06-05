Taraftarın Marıo Gomez çılgınlığı
Trabzonspor taraftarından Mario Gomez çılgınlığı... Alman kulübü Stuttgart forması giyen ancak kırmızı-beyazlı ekibin küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Gomez için bordo-mavili taraftarlar, "Come to Trabzonspor" operasyonu başlattı.
Trabzonspor taraftarından Mario Gomez çılgınlığı… Alman kulübü Stuttgart forması giyen ancak kırmızı-beyazlı ekibin küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Gomez için bordo-mavili taraftarlar, "Come to Trabzonspor" operasyonu başlattı.
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Gomez'in hem ayrılıp ayrılmayacağı belirsiz hem de bordo-mavili yönetim Alman golcüyü gündemine almadı.
- 5.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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