Taraftarın Marıo Gomez çılgınlığı
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Taraftarın Marıo Gomez çılgınlığı

Taraftarın Marıo Gomez çılgınlığı

taraftarından çılgınlığı... kulübü Stuttgart forması giyen ancak kırmızı-beyazlı ekibin küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Gomez için bordo-mavili taraftarlar, "Come to Trabzonspor" operasyonu başlattı.

taraftarından çılgınlığı… kulübü Stuttgart forması giyen ancak kırmızı-beyazlı ekibin küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Gomez için bordo-mavili taraftarlar, "Come to Trabzonspor" operasyonu başlattı.

Bir dönem 'ta da forma giyen Gomez'in hem ayrılıp ayrılmayacağı belirsiz hem de bordo-mavili yönetim Alman golcüyü gündemine almadı.

  1. 5.6.2019
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