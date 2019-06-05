Taraftarın Marıo Gomez çılgınlığı

Trabzonspor taraftarından Mario Gomez çılgınlığı… Alman kulübü Stuttgart forması giyen ancak kırmızı-beyazlı ekibin küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Gomez için bordo-mavili taraftarlar, "Come to Trabzonspor" operasyonu başlattı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Gomez'in hem ayrılıp ayrılmayacağı belirsiz hem de bordo-mavili yönetim Alman golcüyü gündemine almadı.