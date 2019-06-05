Rodallega Olimpia ile anlaşamadı – Fotomaç – 05 Haziran 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Rodallega Olimpia ile anlaşamadı

Rodallega Olimpia ile anlaşamadı

yönetiminin son fiyat olarak yıllık 1 milyon 250 bin euro teklif ettiği Rodallega, yıllık 1 milyon 600 bin euro'da diretiyor.

yönetiminin son fiyat olarak yıllık 1 milyon 250 bin euro teklif ettiği Rodallega, yıllık 1 milyon 600 bin euro'da diretiyor. Bu arada farklı kulüplerle de görüşen Rodallega'nın Paraguay ekibi Olimpia ile yaptığı görüşmeden anlaşma çıkmadı. Yönetiminin kendisine verdiği sürenin dolmasına 4 gün kala Rodallega'nın yıllık talep ettiği ücrette indirime gitmesi ve yönetim ile pazartesi günü masaya oturması bekleniyor.

HUGO TATİL YAPIYOR
Başkan Ağaoğlu, sözleşmesi biten Rodallega ile ilgili de şunları söyledi: "Kendisine son teklifimizi sunduk. Biraz fedakarlık istedik. Kendisi güzel bir yerde tatil yapıyor. Pazar günü dönecek ve görüşeceğiz. Bizimle devam etmesini istiyoruz."

HIRSLI EKUBAN
Trabzonspor, iyi bir sezon geçiren Caleb Ekuban'ın opsiyonunu kullanarak bonservisini almıştı. Ganalı forvet, "Aklım kontratımda değil. Şimdi 'na odaklanmış durumdayım. Ben ve takım arkadaşlarım Gana'ya bir şampiyonluk kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

  1. 5.6.2019
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