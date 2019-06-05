Rodallega Olimpia ile anlaşamadı
Trabzonspor yönetiminin son fiyat olarak yıllık 1 milyon 250 bin euro teklif ettiği Rodallega, yıllık 1 milyon 600 bin euro'da diretiyor.
Trabzonspor yönetiminin son fiyat olarak yıllık 1 milyon 250 bin euro teklif ettiği Rodallega, yıllık 1 milyon 600 bin euro'da diretiyor. Bu arada farklı kulüplerle de görüşen Rodallega'nın Paraguay ekibi Olimpia ile yaptığı görüşmeden anlaşma çıkmadı. Yönetiminin kendisine verdiği sürenin dolmasına 4 gün kala Rodallega'nın yıllık talep ettiği ücrette indirime gitmesi ve yönetim ile pazartesi günü masaya oturması bekleniyor.
HUGO TATİL YAPIYOR
Başkan Ağaoğlu, sözleşmesi biten Rodallega ile ilgili de şunları söyledi: "Kendisine son teklifimizi sunduk. Biraz fedakarlık istedik. Kendisi güzel bir yerde tatil yapıyor. Pazar günü dönecek ve görüşeceğiz. Bizimle devam etmesini istiyoruz."
HIRSLI EKUBAN
Trabzonspor, iyi bir sezon geçiren Caleb Ekuban'ın opsiyonunu kullanarak bonservisini almıştı. Ganalı forvet, "Aklım kontratımda değil. Şimdi Afrika Kupası'na odaklanmış durumdayım. Ben ve takım arkadaşlarım Gana'ya bir şampiyonluk kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.
- 5.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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