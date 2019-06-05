Nwakaeme farkı – Fotomaç – 05 Haziran 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Nwakaeme farkı

Sezon başında 'dan edilen , ligde 10 gol ve 10 asistlik performansı ile kendini aştı.

Sezon başında 'dan edilen , ligde 10 gol ve 10 asistlik performansı ile kendini aştı. Tecrübeli oyuncu, lig performansları baz alındığında en iyi sezonunu geride bıraktı. Sheva'da geçen sezon ligde 10 gol, 7 asist, bir önceki sezon ise 11 gol, 6 asist ile oynayan başarılı futbolcu, kariyerinde daha önce hem gol hem de asist rakamlarında çift hanelere ulaşamamışt

  1. 5.6.2019
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