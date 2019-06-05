Nwakaeme farkı
Sezon başında Sheva'dan transfer edilen Nwakaeme, ligde 10 gol ve 10 asistlik performansı ile kendini aştı.
Sezon başında Sheva'dan transfer edilen Nwakaeme, ligde 10 gol ve 10 asistlik performansı ile kendini aştı. Tecrübeli oyuncu, lig performansları baz alındığında en iyi sezonunu geride bıraktı. Sheva'da geçen sezon ligde 10 gol, 7 asist, bir önceki sezon ise 11 gol, 6 asist ile oynayan başarılı futbolcu, kariyerinde daha önce hem gol hem de asist rakamlarında çift hanelere ulaşamamışt
- 5.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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