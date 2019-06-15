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15 Haziran 2019, Cumartesi
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'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!

Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!

Başkanı divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu çok merak edilen transfer konusunda samimi yanıtlar verdi.

Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:

-Genç futbolcularımız kulübün ekonomisini kurtaran kahramanlar oldu.

-Göreve geldiğimizden bu yana 450 milyon lira ödeme gerçekleştirdik.

-Genç futbolcuların performansı forma satışlarını da artırdı.

-Luis Ibanez ve 'la kesin olarak yollarımızı ayırdık.

-Şampiyonluğa bu gençlerle gideceğiz.

-3-1'lik maçını hatırlıyorsunuz, o maçı kazansaydık şampiyonduk. Galatasaray'ı tebrik ettik ama hakemler o maçı katletti.

-Ben bu sene oyuncularımı satmayı düşünmüyorum. Bu oyuncular ülkenin en değerli oyuncuları. Onları satmak ülke futboluna, ekonomisine ihanettir.

-Monaco ve Lille'e 'Benim kulübümün borcu 160 milyon Euro, onu bile getirseniz oyuncularımı satmayacağım' dedim.

Trabzonspor Denetleme Kurulu, 31.03.2019 tarihi itibari ile kulübün toplam borcunun 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olduğunu açıkladı.

  1. 15.06.2019
  2. Güncelleme: 15.06.2019 15:05
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