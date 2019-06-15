Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu çok merak edilen transfer konusunda samimi yanıtlar verdi.
Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:
-Genç futbolcularımız kulübün ekonomisini kurtaran kahramanlar oldu.
-Göreve geldiğimizden bu yana 450 milyon lira ödeme gerçekleştirdik.
-Genç futbolcuların performansı forma satışlarını da artırdı.
-Luis Ibanez ve Olcay Şahan'la kesin olarak yollarımızı ayırdık.
-Şampiyonluğa bu gençlerle gideceğiz.
-3-1'lik Galatasaray maçını hatırlıyorsunuz, o maçı kazansaydık şampiyonduk. Galatasaray'ı tebrik ettik ama hakemler o maçı katletti.
-Ben bu sene oyuncularımı satmayı düşünmüyorum. Bu oyuncular ülkenin en değerli oyuncuları. Onları satmak ülke futboluna, ekonomisine ihanettir.
-Monaco ve Lille'e 'Benim kulübümün borcu 160 milyon Euro, onu bile getirseniz oyuncularımı satmayacağım' dedim.
Trabzonspor Denetleme Kurulu, 31.03.2019 tarihi itibari ile kulübün toplam borcunun 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olduğunu açıkladı.
- 15.06.2019
- Güncelleme: 15.06.2019 15:05
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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