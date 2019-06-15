Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:



-Genç futbolcularımız kulübün ekonomisini kurtaran kahramanlar oldu.



-Göreve geldiğimizden bu yana 450 milyon lira ödeme gerçekleştirdik.



-Genç futbolcuların performansı forma satışlarını da artırdı.



-Luis Ibanez ve Olcay Şahan'la kesin olarak yollarımızı ayırdık.



-Şampiyonluğa bu gençlerle gideceğiz.



-3-1'lik Galatasaray maçını hatırlıyorsunuz, o maçı kazansaydık şampiyonduk. Galatasaray'ı tebrik ettik ama hakemler o maçı katletti.

-Ben bu sene oyuncularımı satmayı düşünmüyorum. Bu oyuncular ülkenin en değerli oyuncuları. Onları satmak ülke futboluna, ekonomisine ihanettir.

-Monaco ve Lille'e 'Benim kulübümün borcu 160 milyon Euro, onu bile getirseniz oyuncularımı satmayacağım' dedim.

Trabzonspor Denetleme Kurulu, 31.03.2019 tarihi itibari ile kulübün toplam borcunun 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olduğunu açıkladı.