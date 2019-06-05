Zirvenin hakimi – Fotomaç – 05 Haziran 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Zirvenin hakimi

Zirvenin hakimi

'de 17-21 yaş arası futbolculara en fazla süre veren takım 4420 dakika ile oldu.

'de 17-21 yaş arası futbolculara en fazla süre veren takım 4420 dakika ile oldu. Fırtına'yı 1876 dakika ile ve 1164 dakika ile takip etti. ile ise bu yaş grubuna hiç süre vermedi. Lig genelinde ise 17-21 yaş arası gençlere sadece yüzde 2.6'lık bir şans tanındı.

TRABZON ASLA PES ETMEZ
Bu sezon sahaya sürdüğü gençlerle herkesin övgüsünü alan Trabzonspor, 'in pes etmeyen yapısını sahaya yansıtıyor. Bordo-mavili takım bu sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmada yenik duruma düştü. Bu maçların 5'ini çevirmeyi bilen, 2 mücadeleyi berabere bitiren ve 7'sini kaybeden Karadeniz Fırtınası, bu periyotta 17 puan almayı başardı.

  1. 5.6.2019
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