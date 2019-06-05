Zirvenin hakimi
Süper Lig'de 17-21 yaş arası futbolculara en fazla süre veren takım 4420 dakika ile Trabzonspor oldu.
Süper Lig'de 17-21 yaş arası futbolculara en fazla süre veren takım 4420 dakika ile Trabzonspor oldu. Fırtına'yı 1876 dakika ile Antalyaspor ve 1164 dakika ile Fenerbahçe takip etti. Başakşehir ile Sivasspor ise bu yaş grubuna hiç süre vermedi. Lig genelinde ise 17-21 yaş arası gençlere sadece yüzde 2.6'lık bir şans tanındı.
TRABZON ASLA PES ETMEZ
Bu sezon sahaya sürdüğü gençlerle herkesin övgüsünü alan Trabzonspor, Karadeniz'in pes etmeyen yapısını sahaya yansıtıyor. Bordo-mavili takım bu sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmada yenik duruma düştü. Bu maçların 5'ini çevirmeyi bilen, 2 mücadeleyi berabere bitiren ve 7'sini kaybeden Karadeniz Fırtınası, bu periyotta 17 puan almayı başardı.
- 5.6.2019
-
Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
-
Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
-
Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Zirvenin hakimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.