5 yılın en iyisi

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda müthiş bir oyun sergileyen bordo mavililerin performansı taraftarlara yansıdı. Şenol Güneş Stadyumu'nda çıktığı tüm maçlarda 24 bin 700 seyirci ortalamasına ulaşan Karadeniz ekibi, son 5 yılın en yüksek sayısını yakaladı. Avni Aker Stadı'nda 2014-15 sezonunda 8 bin 148 ortalama ile oynayan Fırtına, ligin ikinci yarısında yeni stadına geçtiği 2015-16'da ise 10 bin 7 sayısına ulaştı. Trabzonspor 2016-17'de 15 bin 309, 2017-18'de ise 20 bin 138 ortalamalarını yakalamıştı.