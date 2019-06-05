5 yılın en iyisi
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda müthiş bir oyun sergileyen bordo mavililerin performansı taraftarlara yansıdı.
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda müthiş bir oyun sergileyen bordo mavililerin performansı taraftarlara yansıdı. Şenol Güneş Stadyumu'nda çıktığı tüm maçlarda 24 bin 700 seyirci ortalamasına ulaşan Karadeniz ekibi, son 5 yılın en yüksek sayısını yakaladı. Avni Aker Stadı'nda 2014-15 sezonunda 8 bin 148 ortalama ile oynayan Fırtına, ligin ikinci yarısında yeni stadına geçtiği 2015-16'da ise 10 bin 7 sayısına ulaştı. Trabzonspor 2016-17'de 15 bin 309, 2017-18'de ise 20 bin 138 ortalamalarını yakalamıştı.
- 5.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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