55 milyon euro 3’e kadar indi – Fotomaç – 05 Haziran 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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55 milyon euro 3’e kadar indi

55 milyon euro 3’e kadar indi

ile - Play kapsamında bir anlaşma yapan , döneminde harcamalarına en çok dikkat eden takım. Geçen dönem 2 milyon 200 bin euro bonservis harcaması yapan yönetim, bu sezon bu rakamın daha da altına düşecek.

'ya pazartesi günü ek dosya verdiklerini belirten Ağaoğlu, "Verdiğimiz sözü tutamadık. Özellikle 2017-18'de çok açık verdik. Ancak ortada 55 milyon zararı 3'e indirmiş bir yönetim var. Bunu göz önüne alacaklardır. Ben 1-2 milyon euro'luk bir ceza bekliyorum. Endişeli değilim ama sonuçta UEFA'nın sağı solu belli olmaz. Bekleyip göreceğiz" dedi.

MÜTHİŞ TASARRUF
UEFA ile - Play kapsamında bir anlaşma yapan , döneminde harcamalarına en çok dikkat eden takım. Geçen dönem 2 milyon 200 bin euro bonservis harcaması yapan yönetim, bu sezon bu rakamın daha da altına düşecek. Bordo mavili kulüp yeni takviyeler için 2 milyon euro'dan yukarı bir harcama yapmayacak.

  1. 5.6.2019
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