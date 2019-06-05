55 milyon euro 3’e kadar indi

UEFA'ya pazartesi günü ek dosya verdiklerini belirten Ağaoğlu, "Verdiğimiz sözü tutamadık. Özellikle 2017-18'de çok açık verdik. Ancak ortada 55 milyon zararı 3'e indirmiş bir yönetim var. Bunu göz önüne alacaklardır. Ben 1-2 milyon euro'luk bir ceza bekliyorum. Endişeli değilim ama sonuçta UEFA'nın sağı solu belli olmaz. Bekleyip göreceğiz" dedi.



MÜTHİŞ TASARRUF

UEFA ile Finansal Fair- Play kapsamında bir anlaşma yapan Trabzonspor, transfer döneminde harcamalarına en çok dikkat eden takım. Geçen dönem 2 milyon 200 bin euro bonservis harcaması yapan yönetim, bu sezon bu rakamın daha da altına düşecek. Bordo mavili kulüp yeni takviyeler için 2 milyon euro'dan yukarı bir harcama yapmayacak.