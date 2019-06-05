55 milyon euro 3’e kadar indi
UEFA ile Finansal Fair- Play kapsamında bir anlaşma yapan Trabzonspor, transfer döneminde harcamalarına en çok dikkat eden takım. Geçen dönem 2 milyon 200 bin euro bonservis harcaması yapan yönetim, bu sezon bu rakamın daha da altına düşecek.
UEFA'ya pazartesi günü ek dosya verdiklerini belirten Ağaoğlu, "Verdiğimiz sözü tutamadık. Özellikle 2017-18'de çok açık verdik. Ancak ortada 55 milyon zararı 3'e indirmiş bir yönetim var. Bunu göz önüne alacaklardır. Ben 1-2 milyon euro'luk bir ceza bekliyorum. Endişeli değilim ama sonuçta UEFA'nın sağı solu belli olmaz. Bekleyip göreceğiz" dedi.
MÜTHİŞ TASARRUF
UEFA ile Finansal Fair- Play kapsamında bir anlaşma yapan Trabzonspor, transfer döneminde harcamalarına en çok dikkat eden takım. Geçen dönem 2 milyon 200 bin euro bonservis harcaması yapan yönetim, bu sezon bu rakamın daha da altına düşecek. Bordo mavili kulüp yeni takviyeler için 2 milyon euro'dan yukarı bir harcama yapmayacak.
- 5.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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