Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman'dan çocuklara ziyaret
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Trabzon Fatih Kimsesiz Çocuklar Evi’ni ziyaret etti. Ziyarette Ağaoğlu'na, eşi Beyza Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman da eşlik etti.
Trabzon Fatih Kimsesiz Çocuklar Evi'ndeki tüm çocuklarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, ziyaret sırasında çocuklara bayram hediyeleri dağıttı. Oldukça neşeli geçen ziyarette bordo-mavililerin başkanı, çocukları gelecek sezon bir iç saha müsabakasında misafir etmek üzere söz verirken, tüm çocuklar ve Çocuk Evleri çalışanları da Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kuruluna teşekkürlerini ilettiler.
- 05.06.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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