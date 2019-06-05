Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman'dan çocuklara ziyaret

Trabzon Fatih Kimsesiz Çocuklar Evi'ndeki tüm çocuklarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, ziyaret sırasında çocuklara bayram hediyeleri dağıttı. Oldukça neşeli geçen ziyarette bordo-mavililerin başkanı, çocukları gelecek sezon bir iç saha müsabakasında misafir etmek üzere söz verirken, tüm çocuklar ve Çocuk Evleri çalışanları da Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kuruluna teşekkürlerini ilettiler.

