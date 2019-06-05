Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman'dan çocuklara ziyaret
05 Haziran 2019, Çarşamba
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ve 'dan çocuklara ziyaret

Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman'dan çocuklara ziyaret

Başkanı , Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde ’ni ziyaret etti. Ziyarette Ağaoğlu'na, eşi Beyza Ağaoğlu ve Teknik Direktör da eşlik etti.

'ndeki tüm çocuklarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan Başkan , ziyaret sırasında çocuklara bayram hediyeleri dağıttı. Oldukça neşeli geçen ziyarette bordo-mavililerin başkanı, çocukları gelecek sezon bir iç saha müsabakasında misafir etmek üzere söz verirken, tüm çocuklar ve Çocuk Evleri çalışanları da Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kuruluna teşekkürlerini ilettiler.

  1. 05.06.2019
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