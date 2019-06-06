Trabzonspor'da Adam harekatı – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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'da Adam harekatı

Trabzonspor'da Adam harekatı

Fırtına, Adam Szalai'nin peşinde... Hoffenheim ile sözleşmesi sona eren Macar golcü ile ilk teması kuran bordo-mavililerin, önümüzdeki günlerde oyuncunun menajerini 'ye davet edeceği belirtiliyor.

Fırtına, Adam Szalai'nin peşinde... Hoffenheim ile sözleşmesi sona eren Macar golcü ile ilk teması kuran bordo-mavililerin, önümüzdeki günlerde oyuncunun menajerini 'ye davet edeceği belirtiliyor. 31 yaşındaki forvetin menajeri Oliver Fischer, ekibinin kendileri ile ilgilendiğini doğruladı. 'dan kendilerine bir teklif olduğunu ifade eden Fischer, " kaptanı olarak Szalai, Macaristan'ın Avrupa Şampiyonası elemelerinde Galler ve maçlarına odaklanmış durumda.

Trabzonspor, Türkiye'nin başarılı ve köklü kulüplerinden birisi. Ancak şu an için Szalai'nin transferi söz konusu değil. Eleme maçlarının ardından, önümüzdeki haftalarda bir karar vereceğiz" dedi. Macar forvet, kariyeri boyunca çıktığı 367 mücadelede 89 gol, 31 asistlik performans sergilerken, bu sezon ise 43 maçta 10 gol attı.

  1. 6.6.2019
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