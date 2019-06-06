Abdülkadir zirvede
06 Haziran 2019, Perşembe
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Abdülkadir zirvede

Abdülkadir zirvede

Dünyaca ünlü futbolcu değerlendirme sitesi transfermarkt, futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Bir önceki dönemde 15 milyon euro ile Yazıcı, 'nin en değerli oyuncusu olurken, bu kez bir başka Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür 15 milyon euro ile zirveye çıktı. 19 yaşındaki Türk Messi, daha önce 10 milyon euro'ydu. Yusuf 13 milyon euro ile ikinci sırada.

Dünyaca ünlü futbolcu değerlendirme sitesi transfermarkt, futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Bir önceki dönemde 15 milyon euro ile Yazıcı, 'nin en değerli oyuncusu olurken, bu kez bir başka Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür 15 milyon euro ile zirveye çıktı. 19 yaşındaki Türk Messi, daha önce 10 milyon euro'ydu. Yusuf 13 milyon euro ile ikinci sırada. İlk 10'da başka yerli bulunmazken, üçüncü sırada 'dan Onyekuru, dördüncü sırada 'tan Adem Ljajic ve beşinci sırada ise 'den Edin Visca var. Ömür, açık ara lider durumda.

AVRUPA KRALI
Abdülkadir Ömür, bu sezon 'yı da salladı. 32 maça çıkan Ömür, 5 gol 9 asistlik performans sergiledi. Abdülkadir, Avrupa'nın en iyi 10 ligi dikkate alındığında 19 yaş altında skora en çok katkı veren 4. oyuncu oldu. Dortmund'dan Sancho 12 gol, 17 asistle listede birinci sırada yer aldı. 'dan Felix 12 gol, 9 asistle ikinci, Leverkusen'den Havetz de 17 gol, 3 asistle 3'üncü sırada.

  1. 6.6.2019
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