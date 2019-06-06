Trabzonspor'da sözleşme vakti
06 Haziran 2019, Perşembe
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'da sözleşme vakti

Trabzonspor'da sözleşme vakti

Öze dönüş politikasına dönüş yapan ve altyapı haricinde de genç ve yerli statüsünde bulunan en 3 oyuncuyu almayı düşünen mutlu sona ulaşıyor...

Öze dönüş politikasına dönüş yapan ve altyapı haricinde de genç ve yerli statüsünde bulunan en 3 oyuncuyu almayı düşünen mutlu sona ulaşıyor... Bordo-mavililerde Marsilya altyapısından yetişen ve şu anda kampında bulunan 20 yaşındaki sağ kanat Yusuf Sarı ile sezonu 'da tamamlayan 20 yaşındaki kanat Fıratcan Üzüm ile sözleşme imzalanması an meselesi. İki futbolcu da 4 yıllık sözleşme imzalayacak.


VEFAKAR FARUK CAN GENÇ
Kulübün 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı , bordo-mavili sevda uğruna hayatını kaybeden ismini aldığı amcasının mezarını ziyaret etti. Amca , 17 Nisan 1997'de Kocaelispor ile Trabzonspor arasında oynanan finali maçı için taraftar grubunun içinde bulunduğu minibüsle İzmit'e gitti. Dönüşte Kızılcahamam'da 5 taraftarın ölümüyle sonuçlanan kazada Faruk Genç, hayatını kaybetti. Faruk Can Genç, Trabzonspor ile yaptığı sözleşmenin ardından amcasının Düzyurt'taki kabrine koştu.

  1. 6.6.2019
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