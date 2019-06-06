Trabzonspor'da sözleşme vakti
Öze dönüş politikasına dönüş yapan ve altyapı haricinde de genç ve yerli statüsünde bulunan en 3 oyuncuyu almayı düşünen Trabzonspor mutlu sona ulaşıyor...
Öze dönüş politikasına dönüş yapan ve altyapı haricinde de genç ve yerli statüsünde bulunan en 3 oyuncuyu almayı düşünen Trabzonspor mutlu sona ulaşıyor... Bordo-mavililerde Marsilya altyapısından yetişen ve şu anda Ümit Milli Takımı kampında bulunan 20 yaşındaki sağ kanat Yusuf Sarı ile sezonu Eskişehirspor'da tamamlayan 20 yaşındaki kanat Fıratcan Üzüm ile sözleşme imzalanması an meselesi. İki futbolcu da 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
VEFAKAR FARUK CAN GENÇ
Kulübün 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı Faruk Can Genç, bordo-mavili sevda uğruna hayatını kaybeden ismini aldığı amcasının mezarını ziyaret etti. Amca Faruk Genç, 17 Nisan 1997'de Kocaelispor ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası finali maçı için taraftar grubunun içinde bulunduğu minibüsle İzmit'e gitti. Dönüşte Kızılcahamam'da 5 taraftarın ölümüyle sonuçlanan kazada Faruk Genç, hayatını kaybetti. Faruk Can Genç, Trabzonspor ile yaptığı sözleşmenin ardından amcasının Düzyurt'taki kabrine koştu.
- 6.6.2019
-
Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
-
Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
-
Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Trabzonspor'da sözleşme vakti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.