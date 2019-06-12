Rodallega bu hafta biter – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Rodallega bu hafta biter

Rodallega bu hafta biter

Bordo-mavili kulübün başkanı 'na 'nın durumu da soruldu. 'da 'ın takımda kalması yönünde rapor verdiği 33 yaşındaki golcü oyuncuya indirimli sözleşme teklif edilmişti.

Bordo-mavili kulübün başkanı 'na 'nın durumu da soruldu. 'da 'ın takımda kalması yönünde rapor verdiği 33 yaşındaki golcü oyuncuya indirimli sözleşme teklif edilmişti. Kolombiyalı yıldız düşünmek için süre isterken başkan Ahmet Ağaoğlu da net tarihi belirledi. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu "Hugo Rodallega'ya yeni bir teklif yaptık ve cevabını bekliyoruz. Bu hafta içinde bir sonuca varacağız" diye konuştu.

Rodallega geçtiğimiz sezon ligde 15 kez fileleri sarstı.

  1. 12.6.2019
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