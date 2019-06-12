Rodallega bu hafta biter

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'na Hugo Rodallega'nın durumu da soruldu. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın takımda kalması yönünde rapor verdiği 33 yaşındaki golcü oyuncuya indirimli sözleşme teklif edilmişti. Kolombiyalı yıldız düşünmek için süre isterken başkan Ahmet Ağaoğlu da net tarihi belirledi. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu "Hugo Rodallega'ya yeni bir teklif yaptık ve cevabını bekliyoruz. Bu hafta içinde bir sonuca varacağız" diye konuştu.

Rodallega geçtiğimiz sezon ligde 15 kez fileleri sarstı.