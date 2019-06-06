Remi için yeni teklif

Fırtına, Fransa'nın Nice takımında forma giyen Remi Walter'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Nice'in, sözleşmesi biten 24 yaşındaki orta sahanın opsiyonunu kullacağı belirtildi. Bunun üzerine transferi bir süre askıya alan bordo-mavililer, daha sonra Fransız yıldızın menajerine bu transferin gerçekleşebileceği şartları araştırmasını istedi. Trabzonspor'un Walter'i çok uzun süredir takip ettiği ve bu futbolcunun renklere bağlanması için tüm imkanları zorlamayı düşündüğü dile getiriliyor.

ŞEHRİMİZE SAHİP ÇIKTIK

Hüseyın Türkmen, bordomavililerin içinde bulunduğu sıkıntılı durumda kulübe ve şehre sahip çıktıklarını dile getirdi. Trabzonspor'da yakaladıkları fırsatı iyi değerlendirdiklerini anlatan 21 yaşındaki stoper, "Kulübümüzün içinde bulunduğu durumdan dolayı bize bir fırsat geldi. Çok şükür bu fırsatı iyi değerlendirdik. Kulübümüze ve şehrimize sahip çıktık" dedi.

HAYALIM SERGIO RAMOS!

Ümit Milli Takım'da forma giyen Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen, hayalinin Real Madrid'in yıldız futbolcusu Sergio Ramos'a karşı oynamak olduğunu söyledi. Kendisini İspanya Ligi'ne daha yakın hissettiğini aktaran Hüseyin, "Transferde önceliğim İspanya olurdu. Sergio Ramos'a karşı oynamak, onunla aynı sahada bulunmak isterdim" ifadelerini kullandı.

ÜNAL HOCA ÇOK İYİ BİR BABA GİBİ

Hüseyin, teknik direktör Ünal Karaman'ın kendilerine babalık yaptığını söyledi. Genç stoper, "Ünal hoca bizi bir evlat gibi gördü. Bize babalık yaptı. Teknik ekibindeki diğer hocalar da aynı şekilde davrandı. Biz de bu desteği karşılıksız bırakmadık ve hocamızın yüzünü güldürdük. Kendisi bizim için iyi bir baba" diye konuştu.