Trabzonspor Ünal Karaman'ı KAP'a bildirdi
06 Haziran 2019, Perşembe
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'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Ünal Karaman'ı KAP'a bildirdi

, ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo mavili kulüp, teknik direktör Ünal Karaman'ın yıllık maaşının 4.500.000 lira olduğunu açıkladı.

Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Buna göre Karaman, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında bordo-mavili kulüpten 4 buçuk milyon TL alacak.

Trabzonspor, Ünal Karaman'ı KAP'a bildirdi. Bugün bordo-mavili kulüple 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Karaman, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için 4 buçuk milyon TL kazanacak.

Trabzonspor tarafından konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Ünal Karaman ile 2 (iki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Sayın Karaman'a;

2019-20 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL,

2020-21 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL ücret ödenecektir."

Albayrak Trabzonspor'un bayramlaşma töreninde

  1. 06.06.2019
  2. Güncelleme: 06.06.2019 20:36
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