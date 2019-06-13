Trabzonspor'un hedefi Walter
Trabzonspor Yönetimi, Onazi’nin takıma geç katılma ihtimaline karşın Remi Walter ile girişimlerini hızlandırdı.... 24 yaşındaki yıldızın bonservisi elinde...
RİSK ALMAYACAK
Takvim'de yer alan habere göre; sakatlığını yeni yeni atlatan Ogenyi Onazi'nin takıma geç katılma ihtimalini düşünen Bordo-Mavili Yönetimin, Walter'ın transferi için tüm şartları zorlayacağı bildirildi.
4 GOLE İMZA ATTI
Sözleşme süresi ve yıllık bedeller konusunda anlaşma sağlanması halinde Walter'ın imza için geleceği ifade edildi. Genç yıldız geçen sezon 4 gol attı.
- 13.06.2019
- Güncelleme: 13.06.2019 08:34
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Trabzonspor'un hedefi Walter haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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