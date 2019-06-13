Trabzonspor'un hedefi Walter

Trabzonspor Yönetimi, Onazi’nin takıma geç katılma ihtimaline karşın Remi Walter ile girişimlerini hızlandırdı.... 24 yaşındaki yıldızın bonservisi elinde...

Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-Mavililer geçtiğimiz sezon Nice takımında forma giyen 24 yaşındaki ön libero Remi Walter için yoğun uğraş veriyor.



RİSK ALMAYACAK

Takvim'de yer alan habere göre; sakatlığını yeni yeni atlatan Ogenyi Onazi'nin takıma geç katılma ihtimalini düşünen Bordo-Mavili Yönetimin, Walter'ın transferi için tüm şartları zorlayacağı bildirildi.



4 GOLE İMZA ATTI

Sözleşme süresi ve yıllık bedeller konusunda anlaşma sağlanması halinde Walter'ın imza için geleceği ifade edildi. Genç yıldız geçen sezon 4 gol attı.