Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme 30 yıl sonra bir ilki başardı
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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'un yıldızı 30 yıl sonra bir ilki başardı

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme 30 yıl sonra bir ilki başardı

'da ligde sezonu 10 gol, 10 asistle tamamladı, basketbol tabiriyle double-double yaptı. bordo mavililerde bunu yapan son futbolcui 1989-1990 sezonunda olmuştu.

'un sezon başında Hapoel Beer Sheva'dan kadrosuna kattığı , bordo mavili ekipte sezona damga vurmayı başardı. İsrail ekibinden sadece 1 milyon euro karşılığında alınan Nijeryalı forvet, tüm kulvarlarda 12 gol, 12 asistle takımda skora en çok katkı yapan oyuncu oldu.

Ligin son haftasında Çaykur Rizespor karşısında 2 gol pası veren Nwakaeme, ligde asist sayısını 10'a çıkardı. Tecrübeli futbolcu 'i 10 gol, 10 asistle tamamlayarak büyük alkış aldı. Nwakaeme, 15 golle Karadeniz ekibinin en golcü ismi olan Rodallega ile birlikte sezonu dördüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanan bordo mavililerin başarısında önemli rol oynadı.

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10 gol, 10 asisitlik lig karnesiyle iki istatistikte birden çift haneli rakamları yakalayan bordo-mavili oyuncu, gelecek sezon için de Karadeniz ekibine büyük güvence verdi. Basketbol tabiriyle double-double'a ulaşan futbolcu bu alandaki özlemi de bitirdi. Trabzonspor'da son olarak 1989-90 sezonunu 11 gol, 10 asistle noktalamıştı.

Nwakaeme, lig performansları göz önünde bulundurulduğunda böylece kendisinin de en iyi sezonuna imza attı. Hapoel Beer-Sheva'da geçen sezon ligde 10 gol, 7 asist yapan tecrübeli futbolcu, bir önceki sezon da 11 gol, 6 asist kaydetmişti. Hem gol hem asist rakamlarında çift hanelere ulaştığı başka sezonu yoktu.

  1. 27.05.2019
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