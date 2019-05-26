Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer dönemiyle ilgili bilgi paylaştı. Ağaoğlu “Kiralık, bonservissiz, tecrübeli, takıma direkt katkıda bulunacak oyuncular alacağız. Listemizde genç isimler de var” dedi.
GENÇLERE YATIRIMA DEVAM
Ahmet Ağaoğlu transfer politikalarını şu sözlerle açıkladı: "Transferde bonservis ücreti olarak 1 ile 2 milyon arası bütçe ayırdık. Bunun dışına çıkmayı hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Kiralık, bonservissiz, tecrübeli, takıma direkt katkıda bulunacak oyuncular tercihimiz. Bunun yanında 2-3 tane, belki 4 genç oyuncuyu kadromuza katacağız. Gençlere yaptığımız yatırımları sürdüreceğiz. Trabzonspor adına doğru adımlar atacağız"
Alınlarından öpüyorum
"Ligi 3. sıada bitirsek kasaya 6 milyon TL para girişi olacak ve Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan başlayacaktık. Olmadı. Sorun yok. Biz de ön eleme, play-off oynar öyle gruplara gideriz. Bu sezon şanslı olduğumuz maçların sayısı 1'i 2'yi geçmez. Şanssız çok puan ve maç kaybettik. Dış etkenler de oldu. Taraftar bize sabır gösterdi, destek verdi. Futbolcuların özverisi, gayreti, gösterdikleri çaba her şeyin üzerinde. Alınlarından öpüyorum. Ünal Karaman ve yardımcılarına da teşekkür ediyorum. Yüksek pas yüzdesiyle oynayan bir takımımız var. Umarım seneye de devam eder"
PİLOT TAKIM KURUYORUZ
"Pilot takım görüşmelerimiz sonuca bağlandı. Tüm liglerde hem Trabzon hem de İstanbul'da pilot takım uygulamamız olacak. U-21 liginin kaldırılması gündemde. Yerine alternatif bir organizasyon olursa o zaman 'evet' derim. Tamamen kaldırılırsa Türk futboluna büyük zarar verilmiş olur. Israrlı bir şekilde kalmasını istiyoruz"
YUSUF VE A.ÖMÜR BİZİMLE OLACAK
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile ilgili sürekli transfer söylentisi çıkması doğru değil. Bu dedikodular takıma zarar veriyor. Yusuf da Abdülkadir de büyük kulüpler tarafından izlenen oyuncular. Bu bize gurur veriyor ancak şu ana kadar bize gelmiş resmi bir teklif yok. Biz bu oyuncularımızla yolumuza devam edeceğiz. Ekonomiyi biraz düzeltip takviyeler de yapacağız. Ünal hocamız ile de 2 yıl devam edeceğiz"
SPONSOR GELECEK
"Stat sponsorluğuyla ilgili şu an bir şey yok. Zaten stadımızın sponsoru var. Forma sponsorumuz son maçını oynadı. Gelecek sezon için iki ayrı grupla görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde bunu neticelendirmiş oluruz"
ÖZVERİ VAR
İlk geldiğimizde futbolculara borcumuz çoktu. Hepsinin 6 aylık alacakları vardı.Şu anda oyuncularımızın içeride 3 aylık alacakları kladı. Sahadaki mücaeleye baktığınız zaman kimse buna inanmıyor. O kadar büyük özveri ve iyi niyet var ki keşke herkes bunun farkına varsa. Sezon başladığında kim kalacak kim gidecek görecek"
- 26.5.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
Toplam 1
Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
Toplam 1
Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
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