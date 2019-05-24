Kolaylık sözü – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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Kolaylık sözü

Kolaylık sözü

yıllık daha sözleşmeleri bulunan ile , kendilerine kulüp aramaya başladı.

yıllık daha sözleşmeleri bulunan ile , kendilerine kulüp aramaya başladı. Yönetim de oyuncuların ayrılmalarına sıcak bakıyor. İki futbolcunun menajerleri ile görüşülerek, "Resmi teklif getirirseniz, kolaylık sağlarız" mesajı iletildi. Amiri'nin ülkesi 'da bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenildi. Toure'nin ise ilk etapta takımdan ayrılmak istemediği ancak yönetimin mesajı üzerine 'dan birkaç kulüple iletişime geçtiği ifade ediliyor. Gelecek teklifler yeterli bulunursa iki oyuncu ile yollar ayrılacak, yerlerine yeni isimler kadroya dahil edilecek.

HOSSEINI'YE TALİP VAR
Majid Hosseini'ye 'dan talip çıktı. İranlı stoperin menajeri, istenmesi halinde teklif getirebileceğini belirtti. Yönetimin bu talebe onay verdiği ancak rakamın makul seviyelerde olması gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Hosseini giderse, yerine daha tecrübeli bir stoper alınması planlanıyor.

  1. 24.5.2019
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