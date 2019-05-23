Ünal Karaman ile yola devam!

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzalayacak. Sezon başında boş mukaveleye imza atan 52 yaşındaki hocanın aylık 150 bin TL aldığı KAP'a bildirilmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, tüm zorluklara rağmen başarılı işlere imza atan ve yüzleri güldüren Karaman ile hiçbir problemin olmadığını ifade etti. Karaman ile aylardır yeni sezonun yapılanması ve planlamasını yaptıklarını vurgulayan başkan, "Önümüzdeki iki sene daha hocamızla devam ediyoruz. Kulüp başkanı olarak bunu çok açık ve net söylüyorum, hocamızla önümüzdeki iki sene daha birlikteyiz" ifadesini kullandı. Ağaoğlu şöyle devam etti: "Eğer sorun kamuoyunun önüne çıkıp bir imza atmaksa bunu atarız ama kulübüne gönülden bağlı insanlar bu tip küçük detaylara zaten takılmaz, biz de takılmıyoruz. Kendisiyle devam etmeyeceğimizi söyleyenler bunu nereden çıkarıyorlar bilmiyoruz. Biz hocamızla yolumuza devam ediyoruz." Sezon başında göreve getirilen Karaman, bordo-mavili takımın başında Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 40 karşılaşmada 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda ederken, Süper Lig'de ise Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.



OKUMADAN İMZALADI

Karaman'ın kendisine getirilen sözleşme teklifini, "Siz doldurun ben imzalarım" diyerek okumadan kabul ettiği ifade edildi. Teknik ekibini aynen koruyacak olan Karaman'ın sadece takımda kalacak veya gidecek oyuncularla ilgili belirsizliğin bir an önce son bulmasını ve yeni sezon planlamasını daha sağlıklı yapmayı talep ettiği öğrenildi. Transfer çalışmalarını da scout ekibi ve yönetim kurulu ile koordineli olarak takip eden 52 yaşındaki hocanın takviye beklediği bölgeleri de net şekilde dile getirdiği vurgulandı.



3 YIL SONRA AVRUPA'DA

2009- 2010 ile 2015-16 sezonuna kadar 7 yıl aralıksız Avrupa'da mücadele eden Karadeniz ekibi 3 yıldır Avrupa'da yoktu. Ünal Karaman ile bu sezon bunu başardı. Avrupa'da en son 6 Ağustos 2015'de elemelerde Makedonya takımı Rabotnicki ile karşılaşan bordo-mavililer, rakibine deplasmanda 1-0 yenilmişti.



PUAN ORTALAMASI 1.81

Ünal Karaman, 2010- 2011 sezonundan sonra bordo-mavili takımı zirveye taşıyan isim oldu. Fırtına'da görev yaptığı son dönemde Şenol Güneş, 1.85'lik başarı yakalarken, Karaman ise 1.81'lik puan ortalaması ile Güneş'in ardından 9 teknik adam içerisinde en iyi işlere imza atan isim olmayı bildi.



DERBİLERİ KAZANDI

Fırtına, ezeli rakipleri Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı evinde yendi. Bordo-mavililer 3 büyüklere karşı aldığı puanların yanı sıra oynadığı futbolla göz doldurdu. Karadeniz ekibi rakipleri karşısında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Attığı 12 gole karşılık kalesinde ise 8 gol gördü.



MUTLULUK VESİLESİ | OLCAY ÇAKIR

Trabzonspor bu sezon yaşadığı olumlu ya da olumsuz birçok şeyden önemli kazanımlar elde etti. Sezon başı kadrosuyla, sezonu bitirdiği kadrosu arasında çok ciddi farklar oluştu. Sakatlıklar ve büyük maçlardaki "hakem karar istikametleri"nin tamamının ters yöne doğru olması birçok şeyi etkiledi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ülke genelinde sempati, taraftarları nezdinde ise mutluluk vesilesi oldu. Bu takımı izleyenlere artık bundan alt kalite futbol ve futbolcu izletmeniz mümkün değil. Haliyle, Ünal Karaman'ın eseri bu pozitif oyunu; doğru oyuncu katılımlarıyla da gelecek sezona taşımak bir görev sorumlular için!



AVCI KARAMAN

Avcılığa merakı ile bilinen Ünal Karaman'a, Sürmeneli bıçak ustaları, özel işçilikle yapılmış ve Karaman'ın adının yazılı olduğu Trabzonspor logolu avcı bıçağı hediye etti. Usta Rasim Özyiğit "Ünal hocanızın av merakını biliyorum. Koleksiyonu için özel el yapımı avcı bıçağı yaptım. Dövme çelikten. Yunus yağında suyunu verdim. Nadide bir parça oldu. Ünal hoca bizi çok mutlu etti. Biz de küçük bir katkımız olsun dedik" şeklinde konuştu. Karaman da bıçağı, evinin en güzel köşesinde saklayacağını belirterek teşekkür etti.