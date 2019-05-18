UEFA'dan Trabzonspor'a kötü haber
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Men cezası yok

Men cezası yok

şartlarına uymadığı gerekçesiyle Trabzon’u bir üst kurula sevk ettiğini açıkladı.

'dan bordo-mavililer için kötü haber geldi. UEFA, resmi siteden yaptığı açıklamada, 'un 2016'da imzaladığı anlaşmasına uymadığını ve bir üst kurula sevk edildiğini duyurdu. Bu durumda ekibine ceza gelme ihtimali artmış oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 31 Ocak 2019'ta UEFA'ya verdikleri sunumla ilgili olarak, "UEFA'da bizim için verilen süre doldu. Kurulun karşısına geçtiğiniz zaman önümüze 3 yıllık bir tablo koydular. 2016 yılında bize verdiğiniz bütçenin 15 Milyon euro dışında kaldınız. 2017 yılında 22 Milyon euro dışında kaldınız. 2018 yılında ise 5 Milyon euro'ya düşürme sözü vermişken 50 milyon euro ile karşımıza geldiniz dediler. Uçurumun eşiğinden döndük mü, dönmedik mi bilmiyorum ama iflasın eşiğine kadar getirilmiş. İşin acı tarafı bu" demişti.

DERBİLERE ALIŞKINIZ
Yönetici Ömer Sağıroğlu, derbilere alışık olduklarını belirterek maçı öncesinde takımın havasının da gayet iyi olduğunu söyledi. Sağıroğlu "Takımımızın havası oldukça iyi. Biz bu derbilere alışığız. Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında her zaman üst seviyede heyecan olmuştur. Konyaspor sınavında 3 puan alsaydık bu maçın özelliği daha farklı olacaktı. Ama yine de bu bir derbidir" diye konuştu.

  1. 18.5.2019
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